트럼프 "내연차 규제 폐지, 자동차 가격인하 위한 것"

도널드 트럼프 행정부가 중간선거를 앞두고 ‘자동차 가격 낮추기’ 메시지에 힘을 싣고 있다. 교통·환경·통상 분야 핵심 인사들이 잇달아 현장을 돌며 차량 배출가스·연비 규제 완화가 구매 부담을 덜 수 있다고 강조했다.

17일(현지시간) 로이터통신에 따르면 숀 더피 교통부 장관은 디트로이트 오토쇼에서 “내연차 규제 완화는 자동차 가격을 낮추고, 소비자가 원하는 제품을 자동차 회사가 내놓게 할 것”이라고 말했다.

리 젤딘 환경보호청(EPA) 청장, 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표도 동행해 정책 기조를 공동으로 홍보했다. 이들은 오토쇼에 앞서 포드 트럭 공장과 스텔란티스 지프 공장(오하이오)도 방문했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 미국 미시간주 디트로이트시에서 열린 경제 분야 포럼 행사인 '디트로이트 이코노믹 클럽'에서 연설하고 있다. (사진=로이터/뉴스1)

트럼프 행정부는 바이든 행정부의 전기차(EV)·배출 규제를 되돌리는 데 속도를 내고 있다. 전기차 세액공제 폐지, 캘리포니아의 전기차 규정 무력화, 연비 기준 미달 시 부과되던 벌칙 취소 등이 포함된다.

더피 장관은 "이러한 변화는 자동차 가격을 낮추고 미국인들이 원하는 제품을 제공하기 위한 것"이라며 "전기차를 공격하는 것이 아니라 내연차보다 전기차를 우대하는 정책을 피하기 위한 조치"라고 강조했다.

트럼프 대통령은 중간선거를 앞두고 소비자 물가 상승 문제를 해결하겠다고 약속한 만큼 자동차 가격에도 민감하게 대응하고 있다. 트럼프 대통령이 지난해 말 작고 저렴한 차량을 미국에서도 생산하고 판매할 수 있도록 규제 완화 지시를 내린 것도 물가 인하를 염두에 둔 조치로 풀이된다.

다만 ‘가격 인하’ 효과를 둘러싼 논쟁도 거세다. 콕스 오토모티브에 따르면 2025년 12월 미국 신차 평균 거래가격은 5만326달러로 사상 최고치를 기록했다. 미 교통부는 연비 기준 완화 제안이 평균 초기 구매비용을 930달러 낮출 수 있다고 추산했지만, 2050년까지 연료 소비가 최대 1천억 갤런 늘고 연료비 부담이 최대 1850억 달러 증가할 수 있다고 봤다.

정책 효과를 둘러싼 정치권 공방도 이어지고 있다. 민주당은 관세와 전기차 인센티브 축소가 소비자 부담을 키울 수 있다고 비판했지만, 그리어 대표는 “차량 가격은 하락 추세이며 관세 영향이 소비자 가격으로 내려오지 않는다”고 반박했다. 환경단체 NRDC는 “결국 석유 산업만 이익을 보고, 가계 연료비 부담이 커질 수 있다”고 주장했다.