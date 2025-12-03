포드·현대차, 11월 美 전기차 판매 급감…보조금 폐지 직격탄

도널드 트럼프 정부의 전기차 보조금 폐지 이후 미국 주요 완성차 업체들의 전기차 판매 부진이 본격화되고 있다.

2일(현지시간) 포드는 11월 판매량이 0.9% 감소한 16만4천925대를 기록했다고 발표했다. 익스플로러 등 SUV와 레인저·매버릭 등 픽업트럭이 판매를 견인했다. 그러나 전기차 판매는 60.8% 급감하며 10월에 나타난 흐름이 더욱 가속화됐다. 9월 말 전기차 세액공제가 종료된 이후 소비자들 전기차 구매 심리가 식은 영향으로 풀이된다.

포드의 머스탱 마하-E 판매량은 약 50% 감소해 3천대 수준 그쳤고, F-150 라이트닝 전기 픽업트럭 판매량은 70% 이상 감소해 1천대에 머물다. 전기 보조금 폐지 직전인 3분기 전기차 판매가 30% 급증하며 큰 폭의 성장세를 기록했던 것과 대비되는 모습이다.

포드 F150 라이트닝

3분기 전기차 판매 호조에도 불구하고 포드의 전기차 사업부 ‘모델e’는 지난 분기 14억달러 적자를 냈다. 여기에 세액공제 종료 이후 판매 부진이 이어지면서, 포드는 9월 뉴욕 노벨리스 알루미늄 공장 화재 이후 가솔린 트럭 생산을 우선하기 위해 F-150 라이트닝 생산을 중단한 상태다. 다만 회사 측은 라이트닝 재고는 안정적으로 유지되고 있다고 밝혔다.

포드는 라이트닝 생산 재개 시점을 밝히지 않았다. 월스트리트저널(WSJ)은 포드가 해당 모델 생산 중단(취소) 가능성까지 검토하고 있다고 보도했다. 라이트닝의 높은 가격대로 수요가 지속되지 못하면서 포드의 전기차 전략에 타격이 될 수 있다는 평가다.

전기차 부진에도 포드 내연기관 차량 판매는 견조했다. 매버릭과 레인저가 트럭 판매를 이끌었으나, F-시리즈는 노벨리스 화재로 인한 공급 차질 영향으로 약 10% 감소했다.

웨이모에 공급할 현대자동차의 전기차 '아이오닉5' 이미지(사진=현대자동차)

현대차 미국법인은 11월 현지 판매량이 7만4천289대로, 지난해 동월(7만6천8대)보다 2% 감소했다고 밝혔다. 투싼(+18%), 싼타페(+13%), 팰리세이드(+10%)가 모두 두 자릿수 증가세를 기록했고 하이브리드차(HEV) 판매도 42%나 증가했다. 하지만 전기차인 아이오닉5(-59%), 아이오닉6(-56%) 등 전기차 판매가 크게 줄었다.

기아차 미국법인은 11월 7만2천2대를 판매하며 전년 동월 대비 3% 성장했다. 스포티지(+12%), 셀토스(+23%), 카니발(+49%)이 모두 역대 11월 최고치를 기록했지만, 전기차 EV9은 918대(-57%), EV6는 603대(-68%)로 모두 전년 동월 대비 절반 이상 감소했다.

혼다 11월 판매는 17% 가까이 줄었다. 혼다는 넥스페리아 칩 공급 위기를 공급 차질의 원인으로 지목했다. ‘혼다 프로로그' 전기차와 동일 플랫폼 ‘아큐라 ZDX’ EV 판매는 각각 80% 이상 급감했다.

S&P 글로벌 모빌리티는 전기차 세액공제 종료와 전반적인 차량 가격 상승 영향으로 11월 미국 전체 자동차 판매가 8% 감소할 것으로 전망했다.

S&P 글로벌 모빌리티는 보고서에서 “3분기 전기차 재고 정리 이후 시장은 여전히 낮은 전기차(BEV) 판매량에 적응하는 과정에 있으며, 소비자의 신차 구매 부담은 여전히 높다”며 “자동차 업체들이 올해를 좋은 실적으로 마무리하길 원하지만, 모멘텀을 찾는 것은 쉽지 않을 것”이라고 분석했다.