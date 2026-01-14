[ZD SW 투데이] 국가AI전략위, 이경수 부의장 초청 세미나 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆국가AI전략위, 이경수 부의장 초청 세미나 개최

국가인공지능전략위원회가 14일 이경수 국가과학기술자문회의 부의장을 초청해 'AI 시대, 과학 혁신의 새로운 여명'을 주제로 세미나를 개최했다. 미국의 최신 과학기술 전략이 대한민국에 주는 시사점을 국민과 공유한다는 목적이다.

발제를 맡은 이경수 부의장은 이 자리에서 AI와 핵융합 기술의 상호보완적 역할을 강조했다. 이 부의장은 국제핵융합실험로(ITER) 기술총괄 부총장과 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장을 역임한 핵융합 분야의 세계적 전문가다.

◆엑스엘에이트, 美 실리콘밸리 'K-BioX 서밋 2026' AI 통번역 지원

엑스엘에이트가 지난 11일(현지시간) 미국 실리콘밸리 스탠포드 대학교에서 열린 'SNU KIC SV K-BioX ABDD(AI Biohealthcare Drug Discovery) 서밋 2026'에 동시통번역 서비스를 제공했다.

(사진=엑스엘에이트)

엑스엘에이트의 이벤트캣은 비즈니스 미팅·강연·컨퍼런스에 특화된 AI 동시통번역 솔루션이다. 20년 이상 축적된 전문가 선별 데이터를 학습한 자체 개발 AI 엔진이 연령과 성별에 맞는 표현을 예측·분석해 일관된 번역을 구현한다. 현재까지 1천개가 넘는 유수 글로벌 기업 및 기관에서 사용됐으며 50개국 이상 언어를 제공하고 있다.

◆티젠소프트, 고령군청 멀티미디어 아카이브 솔루션 구축

티젠소프트가 고령군청에 멀티미디어 콘텐츠 통합 관리 아카이브 솔루션(TG 1st MCMS Archive)을 구축했다. 이를 통해 고령군청은 사진·동영상 등 멀티미디어 원본 콘텐츠를 체계적으로 관리하게 됐다.

이번 사업에 도입된 티젠소프트의 AI 멀티미디어 콘텐츠 통합 관리 아카이브 솔루션은 GS인증 1등급 획득 및 나라장터 등록 소프트웨어다. 국내 시장 점유율 1위 제품으로 알려져 있다.

◆핑거, 말만해 AI·영수증 OCR 베타 서비스 출시

핑거가 거대언어모델(LLM) 기반 전표 자동화 기능인 '말만해 AI'와 '영수증 OCR(광학문자인식)' 기능을 자사 전사적자원관리(ERP) 제품에 적용했다. 핑거가 서비스 중인 파로스ERP와 스텔라ERP는 삼일PwC와 개발한 클라우드 기반 통합 경영관리 플랫폼이다.

(사진=핑거)

이번에 공개된 말만해 AI와 영수증 OCR은 AI 기술을 기반으로 전표 생성 전 과정을 자동화한다. 말만해 AI는 국내 ERP 업계 최초로 생성형 AI를 활용한 LLM 기반 챗봇형 전표 자동 생성 기능이다. AI 기반 영수증 OCR 기능은 종이영수증이나 외부 결제 내역 이미지를 올리면 AI가 영수증을 판독해 거래 정보를 자동 인식하고 전표로 연계한다.

◆솔트룩스, '공공 AX와 안전 AI 도입 전략 2026' 컨퍼런스 개최

솔트룩스가 매경AX와 공동 주관으로 '공공 AX와 안전 AI 도입 전략' 컨퍼런스를 개최한다. 이번 행사는 급변하는 디지털 환경 속에서 공공기관 AI와 안전 담당자를 대상으로 실질적인 AI 도입 전략을 제시하기 위해 마련됐다.

솔트룩스는 이 자리에서 2026년 공공 행정과 안전 분야 변화를 예고할 예정이다. 특히 공공부문 디지털 전환 로드맵을 공개한다. 행사는 다음달 5일 서울 용산구 나인트리 프리미어 로카우스 하모니스홀에서 개최된다.