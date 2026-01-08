[ZD SW 투데이] HPE, 디스커버 모어 AI 서울 2026 개최 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆HPE, 디스커버 모어 AI 서울 2026 개최

HPE가 연례 플래그십 컨퍼런스 'HPE 디스커버 모어 AI 서울 2026'를 개최했다. 이번 행사에는 국내 고객사, 파트너사 관계자, HPE 임직원, 업계 전문가들을 포함해 1천100여 명 이상이 참석해 안전한 연결성, AI 기반 인프라, 클라우드 전환 등 차세대 분야에 대해 공유됐다.

김영채 한국 HPE 대표는 환영사를 통해 AI 시대 리더십을 위한 전략을 공유했다. 또 AI 인프라, 대규모 AI 팩토리, 소버린 AI 환경에 이르는 HPE의 통합 컴퓨팅·클라우드·스토리지·네트워킹 역량을 활용해 기업이 IT 혁신을 추진할 수 있는 방안을 제시했다.

◆NHN노티피케이션, 고객사 메시지 150억건 발송 지원

NHN클라우드가 지난해 NHN 노티피케이션을 통해 고객사가 다양한 메시지 채널로 150억 건의 메시지를 안정적으로 발송할 수 있도록 지원했다. 이는 전년 대비 8% 증가한 수치다. 이 솔루션은 고객 커뮤니케이션에 필요한 메시지 발송·관리를 제공하는 클라우드 기반 서비스다.

NHN클라우드가 NHN노티피케이션을 통해 지난해 고객사 메시지 150억 건 발송을 지원했다. (사진=NHN클라우드)

노티피케이션 허브는 고객사 수가 전년 대비 2배 이상 증가하는 등 가파른 성장세를 보였다. 이는 NHN노티피케이션이 제공하는 모든 메시지 서비스를 한곳에서 운영·관리할 수 있는 통합 플랫폼으로, 출시 당시 복수 채널로 회원에게 메시지를 발송하던 고객사들로부터 큰 호응을 얻은 바 있다.

◆업스테이지, 독파모 컨소시엄에 스탠퍼드·뉴욕대 교수 합류

업스테이지가 과학기술정보통신부 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트'에 글로벌 명문대 연구진 및 국내 주요 산업·공공 파트너를 추가로 확보해 컨소시엄을 대폭 확대한다. 학계에서는 딥러닝 연구의 세계적 석학 스탠퍼드대학교 최예진 교수와 뉴욕대학교 조경현 교수가 새롭게 합류한다.

이번 컨소시엄 확대는 프로젝트 2차 단계를 앞두고 핵심 모델 연구 역량을 글로벌 수준으로 끌어올리는 동시에, 다양한 산업 현장에 AI 전환(AX) 서비스를 빠르게 확산하기 위한 전략적 행보다. 업스테이지는 공동 연구 및 인재 교류를 확대해 모델의 핵심 기술을 고도화하고 글로벌 AI 기술 경쟁력을 한층 강화한다는 계획이다.

◆데이타스 유디마스터, 조달청 디지털서비스몰 등록

데이타스가 AI 기반 비정형 데이터 가명·익명처리 솔루션 '유디마스터'를 조달청 디지털서비스몰에 등록했다. 지자체와 공공기관은 기존 등록된 정형데이터 가명처리 솔루션 '피에이마스터'와 더불어 비정형 데이터 가명처리 솔루션을 보다 신속 간편하게 도입할 수 있는 환경을 갖추게 됐다.

유디마스터가 조달청 디지털서비스몰에 등록됐다. (사진=데이타스)

유디마스터는 비정형 텍스트·음성·영상·이미지 데이터에 포함된 개인정보를 자동으로 탐지해 가명·익명처리하는 생성형 AI 기반 솔루션이다. 민원·상담 텍스트, 행정 문서, 음성 기록, 영상 데이터 등 공공기관이 실제 업무에서 다루는 다양한 비정형 데이터를 대상으로 개인정보 보호와 데이터 활용을 동시에 고려한 처리를 지원한다.

◆윤성호 마키나락스 대표, 한국공학한림원 일반회원 선정

윤성호 마키나락스 대표가 한국공학한림원(NAEK) 2026년 신입 일반회원으로 선정됐다. NAEK은 대학·기업·연구기관 등에서 탁월한 성과를 거둔 공학기술 분야 전문가로 구성된 단체다.

윤 대표는 미국 MIT에서 물리학 박사 취득 후 삼성전자·SK텔레콤을 거쳐 2017년 마키나락스를 창업했다. 이번에 마키나락스가 자체 개발한 산업 특화 AI 플랫폼 기반 버티컬 AI 생태계 확장에 기여한 공로로 일반회원에 이름을 올렸다. 현재 대통령 직속 국가AI전략위원회 민간위원으로도 활동 중이다.