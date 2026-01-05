[ZD SW 투데이] 씽크포비엘, 제1회 신뢰성 전문가 자격시험 개최 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆씽크포비엘, 제1회 AI 신뢰성 전문가 자격시험 개최

씽크포비엘이 오는 11일 '제1회 AI 신뢰성 전문가 민간자격(CTAP) 시험'을 서울·부산·광주·청주 등 전국 네 지역에서 개최한다. CTAP는 윤리·법 기준을 고려한 신뢰할 수 있는 AI 구축 개념을 정확히 이해하는 전문가 인증 시험이다.

이번 시험은 ▲서울교육대학교 인문관 ▲동의대 산학협력관 ▲야생양봉원 강의실 ▲충북대 농대강의동에서 치러지며 70여 명이 응시할 예정이다. 씽크포비엘은 운영 초기에만 자격 발급을 단독 운영하되, 수요 확산 시 외부 협회·단체와 공동 운영하고 교육원·인증원 같은 산하 조직 설립도 추진할 방침이다.

◆이안, CES 2026서 산업용 디지털 트윈 솔루션 소개

이안이 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에 참가해 반도체·디스플레이·조선·해양 등 고부가가치 산업을 위한 차세대 디지털 트윈 솔루션을 선보인다. 이안은 오는 6~9일 미국 라스베이거스에서 열리는 이번 전시회에서 총 2개 부스를 운영한다.

이안 산업용 디지털 트윈 플랫폼 (사진=이안)

디지털 트윈 기술 기반 핵심 솔루션 'DT디자이너' 제품군을 비롯해 연구개발(R&D) 과제로 추진 중인 가상현실 기반 설계 협업 시스템을 공개할 예정이다. 이번 전시회를 통해 플랫폼 최신 기능을 공유하고 다양한 하이테크 산업 관계자들과 협력을 모색할 계획이다.

◆바이브컴퍼니, 전북도지사 표창 수상

바이브컴퍼니가 전북특별자치도 소방본부가 주관한 긴급구조시스템 노후장비 교체 및 보강 사업의 수행 공로를 인정받아 전북특별자치도지사 표창을 수상했다. 바이브컴퍼니는 프로젝트의 주관사업자로서 119 긴급구조시스템의 핵심 인프라를 최신 장비로 교체하면서도 단 한 번의 중단도 없이 시스템을 안정적으로 유지하며 무중단 전환을 수행했다는 점을 높이 평가받았다.

특히 단순 장비 교체를 넘어 AI 융합 기술이 적용될 지능형 신고접수 체계 기반을 마련했다. 바이브컴퍼니는 지능형 신고접수체계의 핵심인 위치 판단 및 재난 분류 시스템을 구축하고 새 주소 데이터베이스(DB) 최신화로 신고자 위치 정확도를 향상시켰다.

◆몬드리안에이아이, 2026 데이터바우처 지원사업 공급기업 선정

관련기사

몬드리안에이아이가 한국데이터산업진흥원(K-DATA)이 주관하는 2026년 데이터바우처 지원사업의 공급기업으로 최종 선정됐다. 이 사업은 데이터 기획·설계·수집·가공·분석에 이르는 데이터 활용 전 단계를 통합 지원하는 것이 목적이다.

몬드리안에이아이가 올해 데이터바우처 지원사업의 공급기업으로 선정됐다. (사진=몬드리안에이아이)

몬드리안에이아이는 이번 사업에서 자사 엔터프라이즈 AI 플랫폼 '예니퍼'를 필두로 수요기업의 비즈니스 목적에 최적화된 맞춤형 데이터 활용 서비스를 제공한다. 특히 단순히 데이터를 가공하는 수준을 넘어 사업 안내서에서 정의한 데이터 활용 전 주기 서비스를 전문적으로 지원할 계획이다.