[ZD SW 투데이] 맨텍솔루션, 티머니 'T-파트너' 솔루션 부문 선정 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆맨텍솔루션, 티머니 'T-파트너' 솔루션 부문 선정

맨텍솔루션이 티머니에서 수여하는 T-파트너 솔루션 부문에 선정됐다. 티머니는 맨텍솔루션의 재해복구(DR) 자동화 솔루션 'MDRM'이 티머니의 워크플로우 및 대시보드 제공을 통한 업무 연속성 강화에 기여했다고 선정 이유를 밝혔다.

맨텍솔루션의 IT 운영 자동화 솔루션 'MDRM-DR자동화'는 워크플로우 기반 자동화를 통해 복잡한 DR 절차를 표준화·가시화해 민첩하게 시스템을 복구한다. 이 솔루션은 KDB산업은행·광주은행·한국은행·예금보험공사·한국예탁결제원·국민연금공단 등 금융권을 비롯한 다양한 산업 분야에 적용돼왔다.

◆로민, 범정부 초거대 AI 사업에 '텍스트스코프 Doc 파서' 공급

로민이 행정안전부와 과학기술정보통신부가 추진하고 삼성SDS 컨소시엄이 수행한 '범정부 초거대 AI 공통기반 구현 사업'에 문서 데이터 처리 솔루션 '텍스트스코프 Doc 파서'를 공급하고 구축을 완료했다.

범정부 AI 공통기반 (사진=과기정통부)

로민은 삼성SDS 컨소시엄의 기술 파트너로 참여해 범정부 AI 공통기반과 연계 서비스가 활용할 공공 행정 문서를 거대언어모델(LLM)이 학습·이해할 수 있도록 구조화·정제하는 전처리 영역에 Doc 파서를 적용했다. 아래아한글(HWP·HWPX) 문서를 PDF 등 이미지 기반 포맷으로 변환하지 않고 원본 그대로 파싱·구조화할 수 있다는 점이 특징이다.

◆한컴라이프케어, 공정거래 자율준수 프로그램 도입

한컴라이프케어가 경기도 용인시 본사에서 '공정거래 자율준수 프로그램(CP)' 도입 선포식을 개최했다. CP는 기업이 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해 자체적으로 제정·운영하는 내부 준법 시스템이다.

이번 도입을 통해 한컴라이프케어는 공정거래 확립을 위한 구체적인 절차와 기준을 마련하는 한편, 체계적인 교육과 모니터링 시스템을 구축해 나갈 계획이다.

◆딥브레인AI, AI 기본법 대응 비가시성 워터마크 솔루션 출시

딥브레인AI가 AI 기본법에 선제적으로 대응해 국내 최초로 비가시성 워터마크 솔루션을 공개했다. 비가시성 워터마크는 AI 생성물 내부에 사람의 눈으로 확인할 수 없는 식별 정보를 삽입하는 기술이다.

딥브레인AI가 비가시성 워터마크 솔루션을 공개했다. (사진=딥브레인AI)

콘텐츠 외형에는 변화가 없지만 파일 내부에 AI 생성 여부와 출처 등 중요 정보를 남겨 편집·복제되거나 녹화된 이후에도 추적이 가능하다. 이를 통해 기업은 AI로 생성된 콘텐츠를 사후적으로도 관리할 수 있어 AI 기본법이 요구하는 투명성과 책임성을 기술적으로 충족할 수 있다.

◆비큐AI, 2026 데이터바우처 지원사업 공급기업 선정

관련기사

비큐AI가 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원이 주관하는 2026년 데이터바우처 지원사업의 공급기업으로 선정됐다. 데이터 및 AI 산업 활성화를 위해 구매·가공·분석 등 기업의 데이터 활용 전 단계를 지원하는 정부 정책 지원사업이다.

이번 선정으로 비큐AI는 소상공인·중소기업·예비창업자를 비롯한 다양한 기업에 데이터 기반 서비스, 제품 개발, 빅데이터 분석, AI 기술 고도화를 위한 미디어 데이터, 기업정보 등 고품질 데이터와 솔루션을 제공할 계획이다.