[ZD SW 투데이] 위베어소프트, 데이터바우처 지원사업 공급기업 연속 선정 外

◆위베어소프트, 데이터바우처 지원사업 공급기업 연속 선정

위베어소프트가 과학기술정보통신부에서 주관하는 '2026 데이터바우처 지원사업'의 공급기업으로 선정됐다. 지난해에 이어 2년 연속 공급기업으로 선정되며 데이터 활용 및 API 관리 분야 기술력과 사업 수행 역량을 인정받았다.

위베어소프트는 지난해 데이터바우처 지원사업을 통해 총 5개 수요기업과 매칭돼 과제를 수행했다. 특히 이 중 AI 기반 얼굴인식 기술 기반 본인인증 보안 솔루션을 보유한 앤오픈은 최우수기업으로 선정돼 과기정통부 장관상을 수상하는 성과를 거뒀다.

◆폴라리스오피스-아톤, 양자보안 기술 고도화 협력

폴라리스오피스와 아톤이 문서 기술 및 양자보안 인증 시너지 창출을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 양사는 이번 협약을 기점으로 글로벌 스탠더드 문서 기술에 차세대 보안 기술을 이식, 보안성이 핵심 경쟁력이 되는 B2B 시장에서 확고한 진입 장벽을 구축한다는 전략이다.

우기술 아톤 대표(왼쪽), 폴라리스그룹 이해석 AI총괄 (사진=폴라리스오피스)

협약의 골자는 양자내성암호(PQC) 기술을 문서 플랫폼 전반에 적용하는 것이다. 양사 온디바이스 AI 기술과 PQC를 결합해 클라우드 연결 없이도 강력한 보안 환경에서 문서 작업이 가능한 솔루션을 구현하고 데이터 유출에 민감한 금융권 및 공공기관 수요를 공략할 계획이다.

◆퍼즐에이아이, 美 캔두 임플란트 손잡고 치과 AI 시장 진출

퍼즐에이아이가 미국 캘리포니아 소재 치과의사 교육 전문업체 캔두 임플란트와 손잡고 미국 시장 진출에 본격 나선다. 지난해 1월 MOU 체결 이후 양사는 ▲미국 현지 시장 조사 ▲제품 현지화 ▲서비스 인프라 구축 등 미국 시장 진출을 위한 제반 준비를 마무리했다.

양사가 공동 개발한 '캔두 젠'은 치과 진료 환경에 특화된 음성 수집부터 의무기록 입력까지 전 과정을 자동으로 처리하는 AI 기반 치과 의무기록 솔루션이다. 화자 음성만을 인식하는 전용 마이크를 통해 진료 내용을 수집하고 기록된 음성은 자체 거대언어모델(LLM)에서 자동 요약된다. 이후 AI 에이전트가 전자의무기록(HER) 입력까지 수행하는 완전 자동화 구조를 갖췄다.

◆초록소프트, 글로벌아이티인재개발원과 인력 양성 맞손

초록소프트가 글로벌아이티인재개발원을 운영하는 글로벌아이티정보기술과 K-디지털 신기술 분야 전문 인력 양성 및 청년 실업 문제 해결을 위한 MOU를 체결했다. 이번 협약은 AI 대전환 시대 산업 현장에서 요구하는 창의적인 인력 육성이 목표로, 양사가 보유한 기술력과 교육 노하우를 바탕으로 상호 협력 체계를 구축하고자 마련됐다.

조재혁 글로벌아이티인재개발원장(왼쪽), 김명락 초록소프트 대표 (사진=초록소프트)

양사는 정부가 장려하는 K-디지털 신기술(AI캠퍼스) 분야 전반에 걸쳐 공동 연구와 정보 공유를 추진하며 양질의 IT 및 AI 인재를 양성하는 데 주력한다. ▲기업 수요에 맞춘 직무 분석 및 교육 훈련 ▲디지털 신기술 과정 공동 개발·운영 ▲학사 모니터링·멘토링 등 폭넓은 분야에서 힘을 모은다.