[ZD SW 투데이] S2W, '사람 중심' 기업철학 담은 브랜드북 출간 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆S2W, '사람 중심' 기업철학 담은 브랜드북 출간

에스투더블유(S2W)가 '사람 중심' 기업철학과 조직문화를 담은 브랜드북 '다르게 발명하는 일'을 출간했다. 이 책은 S2W가 지난 7년간 어떤 가치를 지향하며 문제를 해결하고 성장해 왔는지, 주요 경영진·초기 임직원들 대화를 담았다.

특히 S2W 조직문화를 경청, 존중, 도모, 합심, 탐구, 충실, 자율 일곱 가지 키워드와 부연 사례로 체계화했다. 각 핵심 가치가 서로 맞물려 S2W 기술 혁신·사업 성과에 어떤 방식으로 기여할 수 있는지 확인할 수 있다.

◆인핸스, '데이터바우처 지원사업' 4년 연속 공급기업 선정

인핸스가 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원(K-DATA)이 주관하는 '데이터바우처 지원사업' 공급기업에 4년 연속 선정됐다. 데이터바우처 지원사업은 중소기업과 소상공인의 데이터·클라우드 활용 역량을 강화하고, 산업 전반 데이터 기반 혁신을 촉진하는 것이 목적이다.

인핸스가 '데이터바우처 지원사업' 4년 연속 공급기업으로 선정됐다. (사진=인핸스)

수요기업은 선정된 공급기업으로부터 데이터 구축, 가공, 분석 등의 서비스를 바우처 형태로 지원받을 수 있다. 인핸스는 이번 사업 선정으로 '데이터 온톨로지 구축', '시장 트렌드 데이터 수집' 두 가지 유형 서비스를 제공한다.

◆데이원컴퍼니, 패스트캠퍼스 AI 해커톤 개최

데이원컴퍼니가 '2026 패스트캠퍼스 AI 해커톤'을 개최한다. 이 해커톤은 앤트로픽과 엔비디아가 공동 주최사로 참여한다. AI 도구를 활용한 아이디어를 서비스 형태로 구현하는 실전형 대회다.

레플릿과 일레븐랩스도 기술 파트너로 참여한다. 본선 우승 팀은 약 1억4천만원 규모 상금을 비롯해 공동 주최·기술 파트너사 크레딧과 패스트캠퍼스 수강권 등을 받는다. 빌더톤은 3~5인 팀 단위로 참여 가능하며 지원 마감은 오는 16일이다.

◆오핌디지털, 영상 생성 AI '씬트' 15일 공개

오핌디지털이 오는 15일 서울 강남 가빈아트홀에서 쇼케이스를 열고 한국형 영상 생성 AI '씬트'를 공개한다. 이번 행사에서는 씬트 영상 생성 시연을 비롯해 서비스 방향성과 핵심 기술 구조가 소개된다.

오펌디지털이 영상 생성 AI '씬트'를 이달 공개한다. (사진=오핌디지털)

씬트는 오핌디지털이 자체 개발한 모델 경량화 기술, 병렬 처리 파이프라인, 그래픽처리장치(GPU) 하이브리드 인프라를 융합한 구조로 구성됐다. 경쟁 서비스 대비 최대 6배 빠른 영상 생성 속도를 갖춘 것으로 전해졌다. 동일한 월 구독 비용으로 더 많은 콘텐츠 제작이 가능하다는 평도 받고 있다.

◆슈프리마, 중동 전시서 신제품 2종 공개

슈프리마가 12~14일 아랍에미리트 두바이에서 개최되는 중동 지역 최대 보안 전시회 '인터섹(Intersec) 2026'에 참여한다. 이 자리에서 올해 상반기 공식 출시 예정인 신규 출입통제 디바이스 2종을 최초로 공개한다.

이번에 공개되는 바이오스테이션 3 맥스(BioStation 3 Max)는 보안 요구사항이 높은 시설과 엔터프라이즈 로비 환경에 최적화된 AI 기반 생체인증 단말기다. 엑스패스 Q2(XPass Q2)는 방문객 출입과 티켓 기반 인증이 빈번한 고트래픽 시설에서 빠르고 원활한 출입 흐름을 구현하도록 설계된 지능형 QR·RFID 리더기다.