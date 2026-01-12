[ZD SW 투데이] 플랜아이, AI 대화형 웹사이트 솔루션 출시 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆플랜아이, AI 대화형 웹사이트 솔루션 출시

플랜아이가 웹사이트 탐색 방식을 클릭과 검색이 아닌 대화로 전환하는 AI 대화형 웹사이트 솔루션 '플래니(Planee)'를 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 정식 출시했다.

플래니는 웹사이트 콘텐츠와 자료를 AI의 지식으로 전환해 방문자가 질문만으로 필요한 정보를 즉시 얻을 수 있도록 설계한 서비스다. 기존 챗봇처럼 사전에 질문 시나리오를 짜거나 답변을 일일이 관리할 필요가 없다. 운영자는 웹사이트 URL이나 PDF·워드·HWP 문서를 등록하는 것만으로 대화형 웹사이트를 구현할 수 있다.

◆이지어스, '데이터 리커버리 위저드 20.1.0' 출시

이지어스코리아가 삭제한 파일의 복구 성공률을 높인 데이터 복구 마법사 '데이터 리커버리 위저드를 업데이트했다. 이번 업데이트 핵심은 이지어스가 자체 개발한 '스마트 섹터 재구성(SSR)' 기술에 있다. SSR은 장기간 사용으로 파편화가 심각하게 진행된 저장장치 속 파일의 복구에 특화된 최초의 지능형 복구 기술이다.

(사진=이지어스 코리아)

단순 삭제 흔적을 스캔하는 방식에서 벗어나 파편화된 파일 구조 자체를 지능적으로 재조합한다. 데이터 리커버리 위저드는 장기 사용한 USB 드라이브, SD 카드, 외장 하드처럼 삭제와 저장이 반복된다. 이를 통해 데이터 복구 프로그램조차 복구 불가 판정을 내렸던 파일도 기존 대비 평균 약 30% 더 뛰어난 복구 성공률을 구현한다.

◆NC AI, '바르코 보이스' 공모전 수상작 발표

NC AI가 '바르코 보이스'를 활용한 제2회 게임 제작 공모전 수상 4개 팀을 발표했다. 이번 공모전은 NC AI의 독자적인 음성 합성 기술인 바르코 보이스로 창의적 콘텐츠 제작을 장려하고 차세대 게임 개발 패러다임을 제시하기 위해 마련됐다.

이번 대회에는 총 80여 개 팀, 260여 명 지원자가 참여해 다양한 장르와 콘셉트의 게임 프로젝트가 출품됐다. 참가자들은 바르코 보이스를 활용해 각자의 게임 세계관에 맞는 독창적인 캐릭터 음성을 구현했다.

◆엔키아, 공공기관 표준운영절차 의무화 대응 GS 인증 획득

엔키아가 자사 IT서비스관리(ITSM) 솔루션 폴스타 ITSM 표준운영관리로 GS인증을 획득했다. 해당 솔루션은 범정부 디지털행정서비스 안정성 강화 정책과 공공기관 표준운영절차 의무화 기조에 대응할 수 있도록 구성된 패키지형 ITSM 솔루션이다.

(사진=엔키아)

폴리스타(Polestar) ITSM 표준운영관리는 엔키아가 축적해 온 ITSM 기술과 운영 경험을 기반으로, 범정부 표준 ITSM 8대 운영절차와 정보시스템 예방점검체계를 패키지 형태로 구현한 솔루션이다. ITIL 기반 표준 프로세스를 바탕으로 서비스 요청, 장애·변경·문제 관리, 구성 및 서비스수준 관리 등을 체계적으로 지원한다.

◆토마토시스템, 서일대 '올케어 학사성과관리시스템' 구축 시작

토마토시스템이 서일대의 '올케어 학사성과관리시스템 구축' 사업에 본격 착수했다. 이번 사업은 전문대학 혁신지원사업의 일환으로 추진된다. 대학 전반 업무 프로세스를 재정비해 제도·규정 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 통합 성과관리 체계를 마련하는 것이 핵심이다.

새 시스템은 서일대의 중장기 발전전략 '더 퓨처 2025+'와 연계해 설계된다. 대학 발전 전략과 주요 과제 이행 현황을 하나의 플랫폼에서 통합 관리·분석할 수 있도록 체계를 재구성해 목표 이행 상황을 실시간으로 점검하고 의사결정을 지원하는 기반을 갖춘다.