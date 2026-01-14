NIPA, 올해 AI 인프라 1.5만장 확보…'한국형 AI 공장' 본격 추진

정보통신산업진흥원(NIPA)이 올해 첨단 그래픽처리장치(GPU) 1만5천장 확보를 목표로 인공지능(AI) 인프라 확충에 나선다. 지난해 국내 클라우드 서비스 제공업체를 통해 1만3천장을 확보한 데 이어 추가 물량을 확보해 AI 모델 개발 지원을 강화할 방침이다.

14일 과학기술정보통신부 기관 업무보고 발표에 따르면 NIPA는 올해 AI 인프라 확충과 함께 국가AI컴퓨팅센터 실시협약 및 특수목적법인(SPC) 설립을 상반기 내 완료할 계획이다. 지난해 추경으로 확보한 첨단 GPU도 오는 2월부터 활용 지원에 들어간다.

AI 반도체 지원체계도 고도화한다. 국산 AI 반도체의 설계-제작-검증 전주기 지원을 3월부터 본격화한다. 또 K-AI 모델 기반 국산 신경망처리장치(NPU) 조기 상용화를 추진한다. 수요-공급기업이 함께 참여하는 공동 성능지표 'K-퍼프(Perf)'를 활용한 국산 NPU 실증 및 고도화 작업도 연내 진행된다.

(사진=NIPA)

NIPA는 대규모 연구개발(R&D) 사업을 통해 '한국형 AI 공장 모델'을 선도한다는 구상이다. 전북과 경남을 대상으로 올해부터 오는 2030년까지 각 1조원 규모 프로젝트를 추진한다.

산업 현장에 AI를 적용하기 위한 특화 모델 개발과 실증은 오는 3월부터 시작한다.

지역균형 발전을 위한 인공지능 전환(AX) 대형 프로젝트도 본격화한다. 광주·대구 지역을 대상으로 오는 2030년까지 AX 혁신거점을 육성할 예정이다. 충남·강원·제주 등에서도 대형 AX 프로젝트 발굴과 기획 작업에 들어간다.

AI 3강을 향한 글로벌 이니셔티브 확보를 위해 아태 AI 허브 조성과 한-아랍에미리트(UAE) 'AI 협력 워킹그룹' 지원도 지속 추진한다.

NIPA는 "작년 국산 NPU 전주기 지원으로 기업 2곳이 유니콘 기업으로 성장하는 성과를 거뒀다"며 "AI 모델 개발을 위해 선정된 국가대표 팀들에게도 집중 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.