과기정통부 55개 산하기관 업무보고도 "생중계"

과학기술정보통신부가 산하 55개 기관 업무보고를 모두 생중계하기로 했다. 업무보고 생중계는 이재명 대통령이 정부 사상 처음으로 시행, 대국민 호평을 받은 방식이다.

과학기술정보통신부는 오는 12일부터 14일까지 사흘간 총 4회에 걸쳐, 우주항공청, 소속·공공기관, 유관기관 등 총 55개 기관으로부터 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관주재로 업무보고를 받는다고 9일 밝혔다.

일정은 12일 오전 및 오후, 13일 오후, 14일 오전으로 예정됐다.

과학기술정보통신부가 오는 12~14일 산하기관 업무보고를 진행한다. 사진은 지난 달 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 대통령 업부보고 뒤 기자단을 대상으로 브리핑하는 모습.

과기정통부는 이번 업무보고를 통해 ▲AI 3대 강국 도약 본격 시동 ▲AI를 활용한 과학기술 연구개발 패러다임 전환 ▲PBS 폐지 이후 기관별 임무와 역할 정립 등 정부가 강력하게 추진할 국가 과학기술·AI 정책에 대해 부처와 기관이 머리를 맞대고 정책 방향을 조율하고 역량을 결집하는 계기로 삼을 예정이다.

12일 오전 10시와 오후 1시에는 과학기술 분야 출연연구기관과 공공기관을 대상으로 업무보고를 실시한다. 대상기관은 ▲국가과학기술연구회 ▲한국과학기술연구원 등 과학기술 분야 출연연구기관 21개 ▲한국연구재단, 과학기술사업화진흥원, 연구개발특구진흥재단, 한국과학기술기획평가원, 기초과학연구원, 한국나노기술원, 한국원자력의학원 등 28개 기관 등이다.

13일 오후 2시30분부터는 과학관 및 우정사업 분야 공공기관 12개가 대상이다. 각 기관으로는 ▲과학관=국립중앙과학관, 국립과천과학관, 국립광주과학관, 국립대구과학관, 국립부산과학관 ▲우정사업=우정사업본부, 우체국금융개발원, 우체국물류지원단, 우체국시설관리단, 한국우편사업진흥원 등이 있다.

14일 오전10시부터는 ▲우주분야=우주항공청, 한국항공우주연구원, 한국천문연구원 ▲4대 과기원=한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원 ▲AI·ICT 분야=정보통신산업진흥원, 한국지능정보사회진흥원, 한국인터넷진흥원, 정보통신기획평가원, 한국데이터산업진흥원, 국립전파연구원, 중앙전파관리소, 한국방송통신전파진흥원 등이 업무를 보고한다.

업무보고 방식도 관심이다. 각 기관별로 ▲핵심 기능 ▲그간 성과 ▲새해 중점 추진과제 등을 발표한 후, 배 부총리 주재로 참석자 전원이 자유롭게 토의하는 형식으로 진행할 계획이다.

과기정통부는 각 기관이 현재 추진하고 있는 정책과 업무를 국민께 투명하게 알리고 적극 소통하기 위해, 과기정통부 유튜브와 KTV를 통해 모든 과정을 생중계할 계획이다.