배경훈 부총리 "세계 10위 안에 드는 독자 AI모델 확보"

배경훈 과학기술정보통신부 부총리 겸 장관이 “인공지능(AI) 3대 강국으로의 도약을 위해 내년 세계 10위 안에 드는 독자 모델을 확보하고 오픈소스로 기업과 학계에 제공하겠다”고 밝혔다.

배 부총리는 12일 정부세종청사에서 진행된 과기정통부 업무보고에서 내년에 추진할 핵심 과제에 대해 이같이 밝혔다.

과기정통부가 내년 추진할 3대 전략으로 ▲AI 3강 도약 본격화와 국민 체감 성과 창출 ▲과학기술 기반 혁신 추진 ▲새로운 거버넌스로 대한민국 혁신 역량 극대화를 제시했다.

배 부총리는 “내년 3월에는 전국민 AI 경진대회 개최와 민생 10대 프로젝트 추진 등 국민이 직접 체감할 변화를 만들겠다”며 “R&D 예산 역대 최대인 35조5천억원으로 그동안 훼손됐던 연구 생태계를 조속히 복원하겠다”고 말했다.

이어, “17년 만에 과학기술 부총리제를 부활시켜 과학기술 중심의 거버넌스를 확립했다”며 “2026년부터는 국민들이 실제적으로 체감할 수 있는 변화를 만드는 데 박차를 가하겠다”고 강조했다.

AI 혁신 전략에 대해 “세계 수준의 K-AI 개발을 위해서는 세계 최고 수준의 AI 혁신 생태계가 필요하다”며 “범용 인공지능과 바이오 특화 등 초인공지능과 관련한 차세대 AI 기술도 확보하고, 국방 제조 문화 등 다양한 분야에 특화된 AI 서비스를 확산하겠다”고 했다.

그러면서 “AI 단과대 등을 통해 AI 인재를 육성하고 스타트업의 스케일업과 해외 진출을 적극 지원하겠다”며 “첨단 GPU 확대와 국산 NPU 실증 확보 등 AI 고속도로도 차질 없이 추진하겠다”고 설명했다.

연이은 보안 사고에 대해서는 징벌적 과징급 도입과 해킹과 전격적인 대응에 나서겠다는 뜻을 밝혔다.

배 부총리는 “보안 사고 반복 기업에 징벌적 과징금 부과하는 등 기업의 엄정한 책임 체계를 정립하고 정부도 정보보호 역량을 보다 고도화해 국민의 편에서 해킹과의 전면전을 추진하도록 하겠다”고 밝혔다.