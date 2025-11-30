배경훈 부총리 "쿠팡 사칭 전화·문자 주의해달라”

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 30일 “국민 여러분께서는 쿠팡을 사칭하는 전화나 문자 등에 각별히 주의해 2차 피해가 일어나지 않도록 당부드린다”고 밝혔다.

정부는 이날 배 부총리 주재로 정부서울청사에서 쿠팡 침해사고와 개인정보 유출 사태와 관련해 신속한 대응과 국민 피해 확산 방지를 위해 관계기관이 참석한 긴급 대책회의를 열었다.

배 부총리는 이 자리에서 “정부는 이번 사고로 인한 국민 여러분의 불편과 심려를 해소할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 강조했다.

사진_뉴스1

정부는 지난 11월19일 쿠팡으로부터 침해사고 신고, 11월20일 개인정보유출 신고를 받은 이후 현장 조사를 진행하고 있다.

조사 과정에서 공격자가 쿠팡 서버의 인증 취약점을 악용해 정상적인 로그인 없이 3천만 개 이상 고객 계정의 고객명, 이메일, 배송지 전화번호, 주소를 유출한 것으로 확인했다. 면밀한 사고 조사와 피해 확산 방지를 위해 이날부터 민관합동조사단을 가동하고 있다.

관련기사

특히 개인정보보호위원회는 쿠팡이 개인정보 보호와 관련한 접근통제, 접근권한 관리, 암호화 등 안전조치 의무를 위반했는지 여부도 집중 조사하고 있다.

아울러 이번 사고를 악용하여 피싱, 스미싱 공격을 통해 개인정보와 금전 탈취 등 2차 피해가 발생하지 않도록 대국민 보안공지를 진행했고 앞으로 3개월간을 인터넷상(다크웹 포함) 개인정보 유노출 및 불법유통 모니터링 강화 기간을 운영하기로 했다.