셰플러, 막시밀리안 피들러 아태지역 CEO 선임

글로벌 모션 테크놀로지 기업 셰플러는 아시아태평양 지역 CEO로 막시필리안 피들러를 선임했다고 14일 밝혔다.

피들러 CEO는 셰플러 그룹의 경영 이사회 임원이자 아시아 태평양 지역을 대표하는 역할을 맡는다. 그는 2022년부터 아시아태평양 지역 최고재무책임자(CFO)를 비롯해, 작년 6월부터 임시로 아시아태평양 지역 최고경영자(CEO) 직책을 겸임했다.

막시밀리안 피들러 셰플러 아시아태평양 CEO (사진=셰플러코리아)

그는 하이델베르크시멘트에서 재무 담당 관리자 근무 경력을 필두로 2012년 셰플러에 합류한 이후 그룹 외부 보고 책임자, 셰플러 멕시코 최고재무책임자(CFO) 등 핵심 직책을 역임해왔다.

클라우스 로젠펠트 셰플러 그룹 CEO는 "피들러는 셰플러에 대한 깊은 이해와 헌신을 보여왔으며 앞으로도 회사의 지속적 성공을 이끌어 나갈 것으로 확신한다"고 말했다.

피들러 CEO는 "아시아태평양 지역에서 달성한 성과를 토대로 고객과의 관계를 더욱 강화해 모든 이해관계자들에게 지속적인 가치를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.