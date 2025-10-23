셰플러, 아태지역 원격 모니터링 센터 출범

전문 진동 분석가가 제공하는 옵타임 예측 정비 전문 서비스

2025/10/23 16:33

글로벌 모션 테크놀로지 기업 셰플러가 '셰플러 인더스트리얼 라이프타임 솔루션 원격 모니터링 센터(RMC)'를 아시아태평양 지역에 공식 출범했다고 23일 밝혔다.

셰플러는 77곳 이상 산업 현장에 설치된 약 8천개 센서를 통해 인도, 동남아시아를 비롯, 아시아태평양 전 지역에 전문가 서비스를 제공하게 된다.

원격 모니터링 센터는 전문 진동 분석가들을 통해 제조 기업 고객에게 옵타임 기반 종합 지원 서비스를 제공하는 데 목적을 두고 있으며, 최첨단 AI와 머신러닝 기술을 활용해 장비를 모니터링하고 고장을 예측한다.

셰플러, 아시아태평양 지역 원격 모니터링 센터 출범 (사진=셰플러코리아)

옵타임은 간단한 플러그 앤 플레이 설치를 통해 수백 대의 설비를 모니터링할 수 있는 셰플러의 모니터링 솔루션이다.

원격 모니터링 센터는 옵타임 사용 과정에서 발생할 수 있는 ▲잘못된 센서 설치 ▲부정확한 데이터 수집 ▲부족한 전문 지식 ▲조기 경보 처리 누락 ▲수리 비용 상승 등의 문제를 해결하는 '전문가 서비스'를 제공한다.

전문가 서비스는 설치 및 시운전부터 시스템 안정화, 시스템 확장 및 장기적인 최적화까지 3단계로 구성된 '순환 구조'로 운영되며, 고객이 비용 절감과 생산성 향상 효과를 얻을 수 있도록 지원한다.

또한 신설 원격 모니터링 센터는 독일, 중국, 호주 등 기존 센터와의 연계를 통해 글로벌 네트워크 기반의 시너지 효과를 창출하고 있다.

알프레드 리 셰플러 아시아태평양 베어링및산업솔루션사업부문 사장은 "셰플러의 전문 노하우를 활용하면 다운타임을 줄여 운영 비용을 절감할 수 있다"고 말했다.

