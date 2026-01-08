셰플러, 휴머노이드용 유성기어 액추에이터 공개

글로벌 모션 테크놀로지 기업 셰플러가 오는 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 'CES 2026'에서 휴머노이드 유성기어 액추에이터를 공개했다.

해당 액추에이터는 혁신적인 설계를 통해 원활한 백 드라이브와 초정밀 구동을 동시에 구현하여, 산업 및 상업 환경에서 휴머노이드 로봇의 광범위한 도입을 지원, 생산성을 높이고 반복적이면서 까다로운 작업을 줄여준다.

셰플러 유성기어 액추에이터 (사진=셰플러코리아)

셰플러는 이번 전시에서 ▲휴머노이드 로보틱스 ▲에너지 생산 ▲산업 자동화 ▲차량 기술 등 산업 과제를 해결할 수 있는 지능형 모션 부품과 고도화된 솔루션을 전시했다. 또한 설비 성능 향상, 가동 중단 최소화, 지속 가능성 목표 달성을 위해 예지보전, 디지털 트윈, 자율 운영 기반 AI 애플리케이션 통합 로드맵도 소개했다.

에너지 생산과 데이터 센터의 효율성과 신뢰성을 높이는 '고성능 베어링 솔루션'과 스마트 제조를 실현하는 '자율 자재 취급(AMH) 솔루션'도 선보였다. 차량 구조를 단순화하고 실시간 제어를 구현하는 동시에 희토류 소재 의존도를 낮추는 소프트웨어 중심 차량(SDV) 솔루션도 공개됐다.

클라우스 로젠펠트 셰플러 그룹 CEO는 "셰플러는 모션 테크놀로지 분야의 선도 기업으로서 혁신을 통해 미래 산업을 형성해 나가고 있다"며 "CES 2026에서 기술 전문성과 지능형 디지털 역량을 결합한 솔루션을 통해 주요 산업의 디지털 전환을 가속화하는 기술을 선보였다"고 밝혔다.

한편 셰플러는 CES 2026에서 최신 모션 기술 소개를 비롯하여 참여 부스에서 라이브 시연을 진행하고 있다. 셰플러 엔지니어링 전문가들과 의견을 나누는 소통의 장도 마련했다.