단통법 폐지에도 꿈쩍않던 시장, 위약금 면제가 흔들었다

경쟁 활성화를 목적으로 단통법이 폐지된 후에도 잠잠하던 통신 시장의 경쟁이 해킹 사고에 이은 위약금 면제 조치로 다시 들썩였다. 스마트폰 신제품 출시보다 SK텔레콤에 이어 KT의 위약금 면제 조치가 시장을 더욱 크게 흔들었다.

13일 통신 업계에 따르면 지난해 마지막 날부터 전날까지 KT가 위약금 면제 조치를 시행한 뒤 번호이동 시장에서 20만이 넘는 순감을 기록했다.

앞서 SK텔레콤을 이탈한 가입자가 다시 돌아가는 모습이 눈에 띄었는데, 특별한 사유라도 이례적으로 번호이동 시장이 팽창한 분위기다.

KT 위약금 면제 시기 하루 평균 번호이동 건수는 약 5만7천 건으로 지난해 한 달 평균 60만 건 안팎의 번호이동을 기록한 점을 고려하면 3배 가까이 뛰어오른 수치다.

앞서 위약금 면제와 신규 가입자 모집 금지 기간에 가입자를 대거 빼앗긴 SK텔레콤이 신규 제휴 할인과 멤버십 등급 복원 등의 조치를 내놨고, 단연 번호이동 시장에 보조금을 대거 풀면서 일어난 현상이다.

아울러 가입자를 지켜야 하는 KT도 기기변경 중심의 방어책과 번호이동 시장에 공을 들이면서 출고가 200만원에 가까운 스마트폰도 공짜폰으로 포장돼 가입자 유치 경쟁 도구로 쓰였다.

이같은 시장 상황에 무선 가입자 점유율 변화에도 관심이 쏠리는 상황이 됐다. 일각에서는 유사한 시장이 다시 연출되면 SK텔레콤의 무선 시장 점유율이 40%대로 복귀하는 시나리오를 점치고 있다.

이동통신 시장의 비수기로 꼽히는 연초에 빚어진 보조금 경쟁에 구형 단말 재고 소진 효과까지 빚어졌다.

갤럭시S26이 오는 3월 출시를 앞둔 가운데 갤럭시S25가 보조금을 태운 가입자 유치 경쟁에 쓰이면서 품귀 현상이 나타났다. 실제 지난 주말 신도림 테크노마트와 같은 집단상가에서도 “단말이 없어서 못 판다”는 반응까지 나왔다.

스마트폰 신작이 출시될 경우 구형 제품은 악성 재고가 될 수 있는데 유통망에서는 위약금 면제가 예상치 못한 호재가 됐다는 평이다. 아울러 KT 경쟁사들은 갤럭시S26 잠재적 소비자에 대한 영업을 시작하며 유심 번호이동 개통 후 기기변경 정책까지 내놓기도 했다.

위약금 면제 종료 이후 시장은 다시 침체될 것이란 전망이 우세하다. 이와 함께 해킹에 따른 가입자 불안에도 위약금이 발목을 잡는다는 비판에서 비롯된 위약금 면제가 통신사들을 옥죄는 도구로 작용하게 될 것이란 우려도 나온다.

통신업계 한 관계자는 “단말기 보조금 경쟁으로 촉발된 번호이동 전쟁은 단기적으로는 시장 활성화 효과가 있겠지만 그 후엔 소강상태에 접어들 것”이라며 “단통법 폐지 이후 장기적인 통신 시장 안정화 대책을 모색해야 할 시점”이라고 말했다.

다른 관계자는 “위약금 면제에 이르게 된 사유는 분명히 통신사에 있지만 원인 분석과 재발 방지에 무게를 싣기보다 정치권이 소비자를 대신해 기업과 싸웠다는 이미지만 남았고, 국민 대다수인 전체 가입자에 실익을 안겨주는 데에는 분명한 한계를 보였다”고 지적했다.