KT 위약금 면제 후 가입자 5만9천명 줄었다

지난 31일 위약금 면제 조치가 시행된 후 엿새간 KT 가입자 약 6만명이 줄었다.
6일 업계에 따르면 ,위약금 면제 정책 시행 첫날인 지난달 31일부터 지난 5일까지 번호이동에 따른 KT 순감 건수는 5만9천512로 집계됐다.
같은 기간 SK텔레콤, LG유플러스 등 다른 통신사로 이동한 번호 이동 건수는 약 7만9천명으로 확인됐다.
지난 5일엔 KT에서 이탈한 약 2만6천명 중 80%인 약 1만9천명이 SK텔레콤으로 옮겨갔다. 이는 지난해 12월5일 1천420건, 지난해 1월6일 1천479건 등 특별한 사건이 없는 평상시와 비교했을 때 약 12배 높은 수치다.
위약금 면제와 이에 따른 가입자 유치 경쟁에 따른 단말기 보조금 지원 상향 등의 영향으로 풀이된다.
관련기사
- 위약금 면제로 아이폰17 공짜...번호이동 보조금에 KT 기변 '맞불'2026.01.05
- KT 위약금 면제 첫날 5800여명 이탈...시장은 눈치 싸움2026.01.01
- KT, 2주간 위약금 면제...4500억 규모 보상안 가동2025.12.30
- KT, 새해 1월13일까지 위약금 면제...5년간 1조원 보안 투자2025.12.30
KT 위약금 면제 정책이 오는 13일까지 진행되는 가운데 가입자 유치 경쟁이 이통사 사이에서 계속될 전망이다. 돌아오는 주말인 오는 10~11일이 정점이 될 것으로 보인다.
특히 SK텔레콤은 지난해 7월 보안 사고로 '집 나간' 고객을 끌어들이기 위해 재가입 이용자를 위한 마케팅과 신규 T멤버십 제휴 할인을 강화했다.