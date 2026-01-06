KT 위약금 면제 후 가입자 5만9천명 줄었다

지난 31일 위약금 면제 조치가 시행된 후 엿새간 KT 가입자 약 6만명이 줄었다.

6일 업계에 따르면 ,위약금 면제 정책 시행 첫날인 지난달 31일부터 지난 5일까지 번호이동에 따른 KT 순감 건수는 5만9천512로 집계됐다.

같은 기간 SK텔레콤, LG유플러스 등 다른 통신사로 이동한 번호 이동 건수는 약 7만9천명으로 확인됐다.

지난 5일엔 KT에서 이탈한 약 2만6천명 중 80%인 약 1만9천명이 SK텔레콤으로 옮겨갔다. 이는 지난해 12월5일 1천420건, 지난해 1월6일 1천479건 등 특별한 사건이 없는 평상시와 비교했을 때 약 12배 높은 수치다.

위약금 면제와 이에 따른 가입자 유치 경쟁에 따른 단말기 보조금 지원 상향 등의 영향으로 풀이된다.

KT 위약금 면제 정책이 오는 13일까지 진행되는 가운데 가입자 유치 경쟁이 이통사 사이에서 계속될 전망이다. 돌아오는 주말인 오는 10~11일이 정점이 될 것으로 보인다.

특히 SK텔레콤은 지난해 7월 보안 사고로 '집 나간' 고객을 끌어들이기 위해 재가입 이용자를 위한 마케팅과 신규 T멤버십 제휴 할인을 강화했다.