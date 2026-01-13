샐러디, 마닐라에 필리핀 첫 매장 열어

샐러드 프랜차이즈 샐러디가 필리핀에 첫 매장을 열고 동남아 웰니스 외식 시장 공략에 나섰다.

샐러디는 지난 10일 필리핀 마닐라 중심 상권인 SM메가몰에 마스터 프랜차이즈 직영 1호점을 오픈했다고 13일 밝혔다. 매장은 약 60㎡ 규모로 28석을 갖췄으며, 현지 파트너사인 팔레트 패션과 협력해 운영된다.

마닐라는 필리핀의 경제·문화 중심지로 IT·BPO 산업을 기반으로 고소득 전문직 인구가 늘고 있는 지역이다. 이에 따라 젊은 층을 중심으로 건강한 식습관과 웰니스 라이프스타일에 대한 관심도 빠르게 확산되고 있다. 반면 일상적으로 즐길 수 있는 건강 외식 브랜드는 아직 제한적인 상황이다.

(사진=샐러디)

샐러디는 이런 시장 환경을 기회로 보고, 신선한 식재료와 균형 잡힌 메뉴 구성을 앞세워 현지 웰니스 외식 시장에 진입했다. 특히 필리핀 매장에서는 프리미엄 전략을 적용해 소 안심을 활용한 ‘샐러디 스테이크’ 토핑을 현지 전용 메뉴로 개발했다. 단백질 중심의 메뉴로 프리미엄 건강식 수요를 공략한다는 계획이다.

메뉴 구성에는 비빔밥과 불고기 등 K-푸드 요소도 강화했다. 샐러디는 이를 통해 단순한 샐러드 브랜드를 넘어 ‘한국식 건강 퀵서비스 레스토랑’으로 자리매김한다는 전략이다.

입점한 SM메가몰은 연간 수천만 명이 방문하는 필리핀 대표 복합 쇼핑몰로, 오피스·주거·쇼핑·외식 수요가 밀집된 핵심 상권으로 꼽힌다. 회사 측은 건강·프리미엄 F&B에 대한 수요가 높은 상권 특성이 브랜드 인지도 확산에 유리하다고 설명했다.

샐러디는 이번 마닐라 진출을 시작으로 동남아 시장에서 단계적으로 브랜드 인지도를 확대할 계획이다. 2026년에는 필리핀을 비롯해 미국 콜로라도, 대만 가오슝 등 기존 진출 지역을 중심으로 매출 성장과 운영 안정화에 집중한다는 방침이다.

오세덕 샐러디 해외사업 부문장은 “필리핀은 웰니스 외식 시장이 빠르게 성장하는 지역”이라며 “프리미엄 식재료와 한국식 건강 메뉴를 통해 현지 소비자 일상 속에 자연스럽게 스며드는 브랜드로 자리 잡겠다”고 말했다.

샐러디는 국내에서 400호점 이상을 운영 중이며, 미국·대만·필리핀 등 해외 시장으로 사업 영역을 확대하고 있다.