SK스토아, ‘황성주 박사의 Dr.샐러드’ 26일 첫 방송

SK스토아(대표 양맹석)는 저속노화 트렌드에 맞춰 ‘황성주 박사의 Dr.샐러드’를 판매한다고 24일 밝혔다.

이 상품은 국산 38종 컬러푸드를 분말 형태로 한 포에 모두 담아 간편하게 섭취할 수 있는 건강식품으로 채소류 13종, 과실종실류 11종, 구근류 9종, 버섯류 3종, 곡류 2종 등으로 구성됐다.

특히 풍부한 파이토케미컬 성분을 바탕으로 항산화 작용, 면역력 강화, 노화 방지, 혈관 건강 개선 등에 도움을 주어 건강 관리에 효과적인 것이 특징이다.

또한 식이섬유와 비타민C 성분을 보다 많이 함유하고 이 밖에도 비타민 10종과 미네랄 2종까지 갖췄다.

SK스토아_황성주 닥터 샐러드

간편한 섭취로 편의성까지 제공한다. 이 상품은 동결건조공법을 활용해 분말 형태의 이른바 ‘마시는 샐러드’로 만들어 해당 상품을 물에 녹여 먹고 다른 음식에 뿌리거나 섞어 먹는 등 편리하게 먹을 수 있다.

관련기사

SK스토아는 이 상품을 오는 26일 00시 31분부터 진행하는 방송을 통해 선보인다. 3g*14포 8박스(방송에서만 2박스 추가) 분량으로 구성됐으며 가격은 19만8천원이다. 무이자 12개월 할부 및 SK스토아 앱에서 결제할 경우 10% 할인, 적립금 20% 등도 제공한다.

신희권 SK스토아 커머스사업본부장은 ”최근 저속노화 트렌드로 건강식품에 대한 관심이 계속 늘어나는 가운데 더 간편한 섭취를 제공하는 상품을 선보이고자 해당 상품을 마련했다”며, “업계 최초로 준비한 상품인 만큼 많은 고객의 주목을 받고 TV쇼핑 업계 트렌드를 선도하는 상품이 될 것”이라고 말했다.