LGU+, 대학생 마케터 2월1일까지 모집

LG유플러스는 대학생 앰배서더 ‘유쓰피릿’ 17기를 모집한다고 13일 밝혔다.

유쓰피릿은 대학생들이 LG유플러스의 20대 전용브랜드인 ‘유쓰(Uth)’를 비롯해 다양한 상품·서비스를 직접 체험하고, 20대의 추천 의향을 높이는 대외활동 프로그램이다.

유쓰피릿 17기는 일상 속 경험을 바탕으로 상품 서비스 홍보와 자문 수행, 유쓰캠퍼스페스티벌 기획과 운영, 20대 전용 브랜드 '유쓰(Uth)' 브랜드 캠페인 기획, 콘텐츠 제작, 유쓰 대학생 트렌드 키워드 발굴 등에 참여한다.

국내외 대학 재학생 휴학생 유학생이면 지원 가능하다. 참여를 원하는 학생은 다음 달 1일까지 지원서 및 사전미션을 완성 후 온라인 지원서를 제출하면 된다.

LG유플러스 대학생 앰배서더 ‘유쓰피릿’ 모집 포스터 (사진=LG유플러스)

선정될 경우 오는 3~7월 활동한다. 마케터로 활동하기 위해 개인 인스타그램 공개 계정 소유자만이 지원할 수 있다. 디지털 콘텐츠 기획 제작 역량을 보유하거나 마케팅, IT, 테크에 관심이 많은 지원자는 선발 과정에서 우대받을 수 있다.

최종 선정된 인원에겐 LG유플러스 신입 채용 지원 시 서류전형 면제를 포함해 매월 소정의 활동비, 스튜디오 프로필 촬영, 브랜드 필름 보도자료 유튜브 채널 등 대표 모델 인플루언서와의 네트워킹 기회 및 실무자 멘토링, 마케팅 콘텐츠 전문가 교육, LG유플러스 공식 계정 업로드 및 파트너십 광고집행을 통한 채널 성장 지원 등을 제공한다.

김다림 LG유플러스 마케팅커뮤니케이션담당은 “유쓰피릿은 단순한 홍보 활동을 넘어 20대와 유플러스와의 관계를 기반으로 한 참여형 프로그램”이라며 “콘텐츠 제작 및 캠페인 기획 경험을 통해 크리에이터로 성장하며 유플러스를 대표하고 싶은 대학생들의 많은 관심과 지원을 기대한다”고 말했다.