SKT, 소비자 호감도 1위 복귀...관심도 1위는 KT

SK텔레콤이 지난달 소비자 호감도 1위 기업으로 복귀했다. 사이버 침해사고로 고전한 뒤 7개월 만이다. 같은 기간 소비자 관심도 1위는 KT가 차지했다.

시장조사업체 데이터앤리서치는 뉴스, 커뮤니티, 카페 등 채널에서 지난 11월 한 달간 통신 3사 호감도 및 포스팅 수를 조사한 결과 이같이 나타났다고 24일 밝혔다.

순호감도는 긍정률에서 부정률을 뺀 값이다. 포스팅 내에 '잘한다', '성공', '칭찬' 등 긍정적 어휘가 많으면 긍정문, '못한다', '실패', '짜증' 등의 단어가 많으면 부정문으로 분류된다.

11월 통신3사 호감도 (사진=데이터앤리서치)

SK텔레콤은 긍정률 38.13%, 부정률 6.29%로 순호감도 31.84%를 기록했다. 지난 4월 보안 이슈로 소비자 호감도가 급락했지만 이번 조사에서 통신 3사 중 유일하게 호감도 30%대에 올라섰다.

LG유플러스는 긍정률 32.99%, 부정률 15.36%, 순호감도 17.64%를 기록, 2위를 차지했다. KT는 긍정률 31.72%, 부정률 14.65%, 순호감도 17.07%로 3위를 기록했다.

포스팅 수 조사는 '통신사 이름'을 기준으로 검색했다. 통신사 고유 업무와 관련성이 낮은 스포츠, 경기, 선수 관련 키워드는 제외했다.

KT는 총 14만9천606건의 포스팅 수를 기록, 온라인 관심도 1위에 올랐다. 직전 같은 기간(2024.11.01~11.30) 9만7천855건과 비교해 5만1천751건, 52.89% 급증했다.

SK텔레콤은 총 6만2493건으로 2위를 차지했다. 직전 같은 기간 6만1천436건보다 1천57건, 1.72% 늘었다.

관련기사

LG유플러스는 총 3만6천209건으로 3위를 기록했다. 직전 같은 기간 3만4천808건과 비교해 1천401건, 4.02% 증가했다.

데이터앤리서치 관계자는 "지난달 통신 3사의 총 포스팅 수는 24만8천308건으로 직전 같은 기간 총 19만4천99건보다 5만4천209건, 27.93% 증가했다"며 "이는 KT 김영섭 대표의 연임 포기 이슈 등이 겹치면서 온라인 관심도가 다소 큰폭으로 상승한 결과"라고 말했다.