'파스쿠찌' 전 제품 반값...SKT, 12월 제휴사 공개

SK텔레콤이 고객 감사제를 비롯해 160만명에 스타벅스 쿠폰을 제공하는 T day 등 12월 T멤버십 구성을 공개한다고 27일 밝혔다.

12월 고객 감사제는 파스쿠찌 최대 50% 할인으로 시작된다. 12월1일부터 10일까지 진행된다. 음료·케이크 등 전 제품에 적용되며 최대 1만원까지 할인 받을 수 있다.

아울러 고객 감사제는 12월 말을 끝으로 마무리될 예정이다.

SK텔레콤에 따르면 이 행사는 50%라는 할인율로 큰 관심을 받았으며 가입자 참여율도 높았다. 참여 제휴사들의 매출도 평소 대비 약 60~190% 증가하는 등 가입자와 가맹점주 모두 윈윈하는 성과를 거뒀다고 회사는 설명했다.

12월 T day는 50만명 이상의 가입자가 투표로 뽑은 희망 제휴사 6곳과 함께 진행한다.

앞서 SK텔레콤은 지난 6일부터 12일까지 가입자들이 T day 제휴사를 직접 정하는 ‘함께 만드는 T day’ 투표 행사를 진행한 바 있다.

이에 ▲스타벅스 ▲배달(쿠팡이츠·bhc) ▲도미노피자 ▲버거킹 ▲뚜레쥬르 ▲CGV 등 6개 제휴사가 선정됐다.

투표 행사에서 1위로 뽑힌 스타벅스는 ▲카페 아메리카노 1잔 무료 ▲텀블러 제품 20% 할인 ▲제조 음료 사이즈업 ▲일부 라떼 상품 1+1 등 5종의 쿠폰을 160만명에게 제공한다.

쿠팡이츠 앱으로 주문 시 7천원 할인, ‘T우주패스 100’ 구독 가입자에게는 8천원의 할인이 적용된다.

이외에도 도미노피자 방문 포장 50%, 버거킹 와퍼 50% 할인, 뚜레쥬르 1천원당 300원 할인을 제공한다. CGV와는 영화 티켓과 T day 콤보 할인을 진행한다.

연말을 맞이해 나들이·외식 모임을 위한 행사도 준비했다.

T멤버십 회원들은 12월 15일부터 25일까지, 롯데월드 어드벤처(서울 잠실) 종합이용권을 본인 50%, 동반 3인까지 최대 30% 할인가에 구매할 수 있다. 서울 세종미술관에서 진행되는 샌디에이고 미술관 특별전 ‘르네상스에서 인상주의까지’도 내년 2월까지 20% 할인가에 관람할 수 있다.

고객 감사제에서도 큰 인기를 얻었던 빕스도 12월 1일부터 5일까지 최대 6만원 한도로 40% 할인 이벤트를 진행한다. 로컬 브랜드 플랫폼 식후경에서는 12월 31일까지 약 52개의 인기 지역 먹거리를 최대 48% 할인가에 구매할 수 있다.

윤재웅 SK텔레콤 프로덕트&브랜드본부장은 “2025년 고객들의 목소리를 반영한 이벤트와 역대급 규모의 혜택으로 올해 감사의 마음을 전한다”며 “2026년에도 고객의 삶을 풍요롭게 하는 T멤버십이 되도록 준비하겠다”고 밝혔다.