해외여행 로밍 부담 줄인다…SKT ‘뭉치면 로밍 할인’ 실시

SK텔레콤이 로밍을 저렴하게 이용할 수 있는 ‘뭉치면 로밍 할인’ 행사를 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 오는 12월 31일까지 진행되며, 최대 3명까지 그룹을 만들어 바로(baro) 요금제에 가입하면 해당 인원 모두에게 1만원씩 할인이 적용된다. 2026년 2월 28일까지 해외에서 바로 요금제 이용을 시작하는 가입자를 대상으로 하고 있어 내년 설 연휴 여행까지 이용 가능하다.

아울러 이번 행사는 바로 요금제 3GB(2만9천원) 등 4종과 만 34세 이하 고객이 가입 가능한 바로 YT 요금제 4GB(2만9천원) 등 4종이 해당된다.

(제공=SK텔레콤)

0 청년 요금제 가입자는 이번 행사를 통해 1만원 할인까지 받으면 최저 4천500원(4GB)으로 로밍 이용이 가능하다. 0청년 가입자는 50% 상시 할인 외에도 기존 바로 요금제에서 1GB 데이터를 추가로 받을 수 있다.

이벤트 참여 방법은 T로밍 이벤트 페이지에서 생성한 그룹 코드를 친구와 공유, T로밍 그룹에 친구가 참여하면 친구 그룹 전원에게 1만원 자동 할인이 적용된다.

SK텔레콤은 바로 요금제 가입자만을 위한 각종 제공사항도 지속 강화해 가고 있다. 출국 전·후 5만원 상당의 지원을 제공하는 ‘클럽T로밍’ 멤버십 프로그램을 운영한다. 여행보험할인부터 공항 라운지·면세점 등 다양한 제휴사 할인과 다이소를 포함한 외식업체 등 귀국 후 사용할 수 있는 할인 쿠폰도 제공한다.

바로 요금제 고객은 12월까지 T기내 와이파이도 할인가에 쓸 수 있다. 가입 요금제에 따라 T기내 와이파이 20% 할인부터 최대 2회 무료 이용권이 주어진다.

윤재웅 SKT 프로덕트&브랜드본부장은 “SK텔레콤은 해외에서도 고객들이 부담 없는 통신 서비스를 이용할 수 있도록 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.