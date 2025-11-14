T1 롤드컵 3연속 우승...SKT, T팩토리 성수에서 선수단 팬미팅 진행

SK텔레콤은 대한민국 대표 e스포츠팀 T1의 ‘2025 리그오브레전드 월드 챔피언십’ 우승을 기념하며, ‘SKT x T1 우승 기념 팬 감사 이벤트’를 오는 20일부터 진행한다고 밝혔다.

T1의 우승은 e스포츠 대표 게임 LoL 왕좌의 지위를 공고히 했다는 점에서 의미가 크다. 월즈 통산 6회 우승, 월즈 최초 3연속 우승을 달성했다.

SK텔레콤은 T1 창단 이래 지속적인 지원을 해온 만큼, 이번 우승의 기쁨을 고객들과 나누기 위해 ‘SKT x T1 우승 기념 팬 감사 이벤트’를 진행한다.

먼저 내달 15일 플래그십 스토어 T팩토리 성수에서 T1 선수단과의 팬미팅 행사를 진행할 예정이다. e스포츠계의 살아있는 전설 ‘페이커’ 이상혁 선수를 비롯해 새로운 전설의 주인공이 된 T1 선수단을 직접 만나고 사인을 받을 수 있는 기회를 제공한다. 팬미팅에 참여한 고객들에게는 T1 스페셜 굿즈 패키지 또한 제공할 예정이다.

SK텔레콤 가입자 누구나 T멤버십을 통해 팬미팅 참여에 응모할 수 있다. 오는 20일부터 12월7일까지 이벤트에 참여한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 3천636명에게 다양한 T1의 공식 굿즈를 제공하고, 그중 60명에게 팬미팅 참여의 기회를 제공한다. 당첨자는 개별 안내할 예정이다.

SK텔레콤 가입자가 아니더라도 팬미팅 참여와 T1 굿즈 경품 이벤트에 응모할 수 있다. 지난달 SK텔레콤이 새로 선보인 자급제 전용 디지털 통신 서비스 ‘에어(air)’ 앱을 통해 참여 가능하다.

에어 앱을 다운받고 회원 가입하면 20일부터 12월7일까지 T팩토리에서 진행하는 T1 팬미팅 참여 기회나 원하는 경품에 응모할 수 있다. 앱 내에서 다양한 미션에 참여할 경우 추가 응모 기회도 제공하며, 당첨자에게는 개별 안내한다.

추가로 SK텔레콤은 수험생을 위해 T1 우승 기념 굿즈 패키지를 100명의 고객에게 제공하는 래플 이벤트도 준비했다. SK텔레콤을 이용하는 2005~2007년생 고객이면 누구나 T월드 0 페이지를 통해 12월12일까지 응모할 수 있다.

윤재웅 SK텔레콤 프로덕트브랜드본부장은 “T1의 사상 최초 월즈 3연패·통산 6회 우승의 영광을 함께 나누고 감동적인 경험이 되도록 세심하게 준비했다”며 “앞으로도 e스포츠와 T1을 좋아하는 팬들에게 다양한 소통 기회와 혜택을 제공할 것”이라고 말했다.