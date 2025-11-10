롤드컵 3연속 우승 'T1'...SK스퀘어 황금시대 뒷받침

글로벌 e스포츠 구단 T1이 9일 중국 청두에서 열린 ‘2025 리그오브레전드(LoL) 월드 챔피언십’ 결승전에서 우승을 차지하며 새 역사를 썼다. 월즈 사상 최초 3연속 우승을 달성해 T1은 통산 6번째 월즈 우승 트로피를 들어올렸다.

T1의 우승은 LoL을 대표하는 e스포츠 왕좌의 지위를 공고히 했다는 점에서 의미가 크다. 3연속 우승, 통산 6번째 우승, 4연속 결승 진출은 모두 월즈 역대 최초 기록이다. 특히 ‘페이커’ 이상혁 선수는 2013년 17세의 나이로 처음 월즈 우승 트로피를 거머쥔 이후 13년째 T1의 심장이자 e스포츠의 살아있는 역사로 자리매김했다.

T1이 세계 최고 e스포츠 구단으로 발돋움한 데에는 SK스퀘어의 꾸준한 지원이 큰 역할을 했다. SK텔레콤도 T1 창단 이래 지금까지 변함없는 후원을 이어오고 있다.

SK스퀘어는 2019년 미국 미디어 그룹 컴캐스트와 공동 경영을 시작하면서 T1이 글로벌 e스포츠 구단으로 도약하는 전기를 마련했다.

이후 SK스퀘어는 T1의 최대주주로서 팬덤 기반 스폰서십 계약 및 MD(굿즈 등) 사업부문 성장, 지식재산권(IP) 활용 신사업 개발 등 유의미한 성과를 이끌어 냈다. 특히 올해 7월에는 ‘페이커’ 이상혁 선수와 4년 재계약을 성사시키며 T1의 브랜드 가치를 높이는 것은 물론 팬덤의 기대에도 부응했다.

T1은 올해 7월 사우디아라비아 국부펀드(PIF) 산하 초대형 관광 개발사인 RSG와 3년 간 대규모 스폰서십 계약을 맺기도 했다. RSG는 사우디 정부가 내세운 ‘비전 2030’ 프로젝트의 핵심 참여사인 만큼 T1의 글로벌 위상도 한층 높아졌다는 평가다.

T1은 SK텔레콤을 비롯해 삼성 오디세이, 메르세데스 벤츠, 레드불, 스포티파이 등 글로벌 유수 기업의 스폰서십을 유지하고 있다.

팬덤과 IP를 활용한 신사업도 활발히 추진하고 있다. 국내 e스포츠 프로리그인 ‘LoL 챔피언스 코리아(LCK)’ 팀 중 유일하게 홈경기를 개최하는 T1은 올해도 1만5천석 규모의 ‘인스파이어 아레나’에서 성공적으로 홈그라운드 이벤트를 개최했다. 또한 복합 문화공간 사업인 ‘T1 베이스캠프’는 홍대 1호점의 성공적인 운영에 이어 최근 부산 2호점을 열었다.

이를 바탕으로 T1은 올해 창사 이래 최초로 영업이익 턴어라운드를 이룰 것으로 기대된다. 이로써 국내 e스포츠 구단 중에서 유일하게 흑자를 내는 기업이 될 전망이다. 매출 역시 2024년 510억원을 기록해 전년 대비 47% 증가했으며, 올해 역시 50% 이상 성장할 것으로 예상된다.

최태원 SK 회장은 T1 선수단에 축전을 보내며 “개개인의 탁월한 능력 뿐만 아니라 팀워크, 끝까지 포기하지 않는 정신이 이뤄낸 성과”라며 “수많은 도전 속에서 서로를 믿고 한계를 넘어선 모습은 전 세계 팬들에게 깊은 감동과 자부심을 안겨줬다”고 격려했다.