SK스퀘어 신임 사장에 김정규 SK주식회사 비서실장

SK스퀘어는 김정규 현 SK주식회사 비서실장을 신임 사장으로 임명했다고 30일 밝혔다.

SK스퀘어 이사회는 김정규 사장을 대표이사 후보로 선정했으며, 향후 주주총회 등을 통해 사내이사 및 대표이사로 선임할 예정이다.

1976년생인 김정규 사장은 SK주식회사 비서실장, SK수펙스추구협의회 전략지원팀장, SK플래닛 미국지사 팀장, SK텔레콤-Citi그룹 합작회사(미국) 담당 등의 주요 직책을 역임했다.

특히 10년이 넘는 기간동안 미국 등 해외 현지에서 투자 및 사업개발을 주도했다.

김정규 SK스퀘어 신임 사장

김정규 사장은 해외 투자와 사업개발 역량을 갖춘 리더로 평가받고 있으며 SK스퀘어의 향후 글로벌 AI 반도체 투자를 이끌 것으로 기대된다.

SK스퀘어는 “투자 전문 리더십으로 포트폴리오 밸류업 및 주주가치 제고에 주력할 것”이라고 밝혔다.

한편 전임 한명진 사장은 SK텔레콤 통신CIC장으로 선임됐다. 한 사장은 재임 기간 동안 포트폴리오 리밸런싱과 수익성 개선을 통해 SK스퀘어의 기업가치를 크게 끌어올린 성과를 거뒀다.

다음은 김정규 사장 프로필.

◇김정규 SK스퀘어 CEO

1976년생, 고려대 경영학, 펜실베이니아대 와튼스쿨 MBA

2024년~ SK주식회사 비서실장

2018년~ SK수펙스추구협의회 전략지원팀장, 말레이시아 Office 파견

2013년~ SK플래닛 미국지사 팀장

2007년~ SK텔레콤-Citi그룹 합작회사(미국) 담당