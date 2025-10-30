SKT 재도약 이끌 정재헌...첫 법조인 출신 CEO

SK텔레콤을 이끌 새 CEO에 법조인 출신의 정재헌 사장이 발탁됐다. AI 사업을 전개하는 동시에 사이버 침해사고를 수습하고 고객 신뢰를 회복하는 책임이 주어졌다.

30일 SK그룹이 수펙스추구협의회를 열어 정재헌 SK텔레콤 대외협력사장을 신임 CEO로 선임했다고 밝혔다.

정재헌 사장은 서울중앙지법 부장판사 출신으로 2020년 SK텔레콤 법무그룹장으로 합류했다. 이듬해 SK스퀘어가 설립되면서 창립멤버로 투자지원센터장을 맡아 법무와 전략, 재무 등 회사의 주요 부서를 총괄했다.

지난해부터는 SK텔레콤의 대외협력사장을 맡아 ESG, CR, PR 기능을 총괄하는 동시에 SK그룹 최고의사결정기구인 수펙스추구협의회 거버넌스위원장을 맡아 그룹 전반의 경영 시스템을 선진화하는 역할을 수행했다.

정재헌 SK텔레콤 CEO

회사 도약체계 구축...위기돌파 총책

정 사장은 특히 AI 기술의 신뢰성과 안전성을 확보하기 위해 AI 추구가치와 행동규범을 구체화한 ‘AI 거버넌스’를 SK텔레콤에 정착시키고, 사이버 침해사고 관련 고객 신뢰 회복과 정보보호 시스템 강화를 주도하면서 SK텔레콤 AI와 통신사업을 이끌 적임자로 평가받았다.

오랜 공직경험과 수펙스추구협의회 거버넌스위원장, SK스퀘어 투자지원센터장, SK텔레콤 대외협력 사장 등 그룹 내 주요 요직을 거친 법률가 출신 전문경영인인 만큼 기본과 원칙을 바탕으로 조직 내실을 단단히 다지고 대내외 신뢰를 회복하는 데 주력하게 될 전망이다.

국내 ICT 업계에서는 과거 이해진 창업자에 이어 플랫폼 회사로 거듭나던 시점에 네이버의 구원투수로 등판한 김상헌 전 대표의 선임 배경과 닮아있다는 평가도 받는다.

김상헌 전 사장은 새로운 디지털 산업의 질서 속에 회사 안팎의 압박과 이해관계를 풀어내며 규제 환경 속에서 회사의 성장 실마리를 찾았다. 한성숙 현 중소벤처기업부 장관에 후임 대표직을 넘기면서 김 전 사장의 대표 취임 당시와 비교해 기업가치를 4배 이상 끌어올리기도 했다.

SK텔레콤은 “정재헌 신임 CEO가 AI 인프라, 서비스, 데이터 거버넌스의 연결을 통해 글로벌 AI 컴퍼니로 체계적 도약을 도모하는 데 안정적 리더십을 구축할 수 있을 것으로 전망된다”고 기대했다.

한명진 SK텔레콤 통신CIC장

AI-통신 CIC 체계 구축...통신 CIC장에 한명진 발탁

정재헌 CEO가 회사 전반의 컴프라이언스 역량을 높이고 거버넌스 체계 고도화를 맡는 가운데, SK텔레콤은 회사의 주력 사업인 AI와 통신을 양대 사내회사(CIC) 체계를 구축하기로 했다.

이달 초 설립된 AI CIC에 이어 새롭게 출범하는 통신 CIC를 이끄는 자리에는 한명진 SK스퀘어 CEO를 선임했다.

한명진 CIC장은 SK스퀘어 재임 기간 포트폴리오 리밸런싱과 수익성 개선을 통해 SK스퀘어의 기업가치를 크게 끌어올렸다는 평가를 받는다. 한 CIC장은 SK스퀘어 CEO를 맡기 전까지 SK텔레콤에서 마케팅과 브랜드 경영전략을 이끌어온 인물이다.

AI CIC장과 SK텔레콤 대표직을 맡던 유영상 사장은 SK수펙스추구협의회 AI위원장으로 옮겨 그룹 전반의 AI 사업을 조율하게 된다.

김성수 SK브로드밴드 CEO

SK브로드밴드 CEO에는 김성수 신임 사장

유선통신 사업을 전개하는 SK브로드밴드의 신임 사장에는 김성수 유선미디어사업부장이 발탁됐다.

김성수 신임 사장은 SK그룹 내에서 30여 년간 마케팅 전략 및 고객 기반 확대 등 다양한 통신과 미디어 사업에서 역량을 발휘해 왔다. SK텔레콤에서 스마트디바이스본부장, 영업본부장 등 주요 직책을 거쳤고 2021년부터 SK브로드밴드에 합류해 SK브로드밴드와 SK텔레콤 간 유무선 사업 시너지를 극대화하는 데 기여했다.

특히 SK브로드밴드에서는 AI 기반의 초개인화된 미디어 포털 서비스 ‘AI Btv’를 출시하는 등 유선 사업과 미디어 사업의 서비스 혁신과 지속적인 성장을 이끌었다. 최근에는 급변하는 시장환경에 대응해 고객채널 차별화 전략과 고객 서비스 품질 혁신을 신속하게 실행하는 등 강한 추진력을 발휘했다.

SK브로드밴드는 “김성수 사장은 풍부한 현장 경험과 실행력을 바탕으로, AI DT 기반 고객 중심의 혁신 서비스를 선보이며 회사의 지속적인 성장을 견인할 것으로 기대된다”고 설명했다.

다음은 정재헌 SK텔레콤 CEO, 한명진 SK텔레콤 CIC장, 김성수 SK브로드밴드 CEO 프로필.

◇정재헌 SK텔레콤 신임 CEO

1968년생, 서울대 법학

2024년~ SK 수펙스추구협의회 거버넌스위원장`

2024년~ SK텔레콤 대외협력 사장

2022~2023년 SK스퀘어 투자지원센터장

2020~2021년 SK텔레콤 법무그룹장

2019년 서울중앙지법 부장판사

2017~2018년 대법원 법원행정처 전산정보국장

2013~2015년 사법연수원 교수

2011~2012년 대법원 법원행정처 사법정책심의관

2000~2010년 서울중앙지방법원 판사

◇한명진 SK텔레콤 통신CIC장

1973년생, 고려대 경영학

2024년 8월~ SK스퀘어 대표이사 사장

2024년~ SK스퀘어 투자지원센터장

2021년~ SK텔레콤 Corporate Strategy 담당 (CSO)

2018년~ SK텔레콤 MNO사업지원그룹장

2017년~ SK텔레콤 Global Alliance실장

2016년~ SK텔레콤 Global 사업개발본부장

◇김성수 SK브로드밴드 신임 CEO

1966년생, 한양대 경영학

2025년~ SK브로드밴드 유선미디어사업부장

2021~2024년 SK브로드밴드/SK텔레콤 커스터머사업부장

2020~2021년 SK텔레콤 모바일CO장

2019~2020년 SK텔레콤 영업본부장

2018~2019년 SK텔레콤 유통지원그룹장

관련기사

2017~2018년 SK텔레콤 MNO마케팅그룹장

2014~2017년 SK텔레콤 스마트디바이스본부장