T1, 롤드컵 3연속 우승…풀세트 접전 끝 KT 제압

T1이 '통신사 더비'로 치러진 결승전에서 KT 롤스터를 꺾고 '2025 LoL 월드 챔피언십(이하 롤드컵)' 우승컵을 들어 올렸다.

T1은 9일 중국 청두 동안호 스포츠 파크 다목적 체육관에서 열린 2025 롤드컵 결승전에서 KT 롤스터와 풀세트 접전 끝에 세트 스코어 3대2로 승리했다. 이로써 T1은 2023년, 2024년에 이어 롤드컵 역사상 전례 없는 3회 연속 우승(쓰리핏)이라는 대기록을 세웠으며, 팀 통산 6번째 우승이라는 위업을 달성했다.

이날 경기는 1세트를 T1이 먼저 가져가며 시작됐으나, KT 롤스터가 2세트와 3세트를 연달아 승리하며 세트 스코어 2대1로 역전에 성공했다.

패배 위기에 몰린 T1은 4세트에서 승리하며 승부를 2대2 원점으로 돌렸고, 경기는 마지막 5세트로 향했다.

운명의 5세트에서 T1은 초반 탑 갱킹으로 선취점을 따내며 기세를 잡았다. T1은 강력한 교전 능력을 바탕으로 격차를 벌렸고, KT 롤스터가 반격을 시도했으나 T1은 22분경 아타칸 앞 한타에서 대승을 거두며 승기를 굳혔다.

T1은 이후 바람용의 영혼을 획득하고 마지막 교전에서도 압승하며 경기를 마무리, 3년 연속 챔피언의 자리에 올랐다.