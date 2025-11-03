'LCK 내전' 성사…KT 롤스터-T1, 2025 롤드컵 결승 격돌

라이엇 게임즈는 중국 상하이에서 진행된 '2025 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십' 8강과 4강에서 LCK 대표로 출전한 KT 롤스터와 T1이 연이어 승리하며 결승에 진출했다고 3일 밝혔다.

KT 롤스터는 8강에서 CTBC 플라잉 오이스터를 3대0으로 완파하고, 4강에서 '우승 후보 0순위'로 꼽히던 젠지를 3대1로 꺾는 이변을 일으켰다.

이로써 KT 롤스터는 2012년 LoL팀 창단 이래 13년 만에 처음으로 월드 챔피언십 결승 무대에 오르게 됐다.

T1은 LCK 4번 시드로 플레이-인 스테이지부터 시작해 8강에서 LPL의 애니원즈 레전드를 3대2로, 4강에서 탑 이스포츠를 3대0으로 연달아 격파했다. T1은 이번 대회 LPL팀과의 5전 3선승제에서 모두 승리하며 'LPL 킬러'임을 입증했고, 월드 챔피언십 역사상 최초로 4년 연속 결승 진출이라는 신기록을 세웠다.

두 팀의 결승전은 오는 9일 중국 청두 동안호 스포츠 파크 다목적 체육관에서 열린다. 월드 챔피언십 결승에서 LCK팀이 맞대결하는 것은 2022년 DRX와 T1의 대결 이후 3년 만이다.