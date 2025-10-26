LCK 4팀 전원 롤드컵 8강행...젠지-한화생명 '내전' 확정

'2025 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십(롤드컵, 이하 월즈)' 녹아웃 스테이지 8강 대진이 확정됐다.

라이엇 게임즈는 지난 25일 중국 베이징 스마트 e스포츠 센터에서 열린 월즈 스위스 스테이지 5라운드 종료 직후 8강 대진 추첨을 진행했다고 26일 밝혔다.

이날 T1이 LEC(유럽)의 모비스타 코이(MKOI)에게 승리하며 LCK는 4팀(T1, kt 롤스터, 젠지, 한화생명e스포츠)이 모두 8강에 합류하게 됐다.

2025 롤드컵 8강 대진.

바로 이어진 추첨 결과 T1은 LPL(중국) 2번 시드인 애니원즈 레전드(AL)와 맞붙게 됐다. 스위스 스테이지 3전 전승을 기록한 KT롤스터는 '돌풍의 팀'으로 불리는 CTBC 플라잉 오이스터(CFO)와 대결한다.

젠지와 한화생명e스포츠는 'LCK 내전'을 치르게 됐다. 양 팀은 최근 2025 LCK 결승전에서도 맞붙은 바 있다. LEC의 G2 e스포츠는 LPL의 탑스포츠(TES)를 상대한다.

월즈 8강전은 오는 28일부터 31일까지 중국 상하이 메르세데스-벤츠 아레나에서 5판 3선승제 싱글 엘리미네이션 방식으로 열린다.