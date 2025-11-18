PASS 앱에서 전자고지..."건강검진표 확인하세요"

SK텔레콤 KT LG유플러스 등 이동통신 3사는 모바일 인증 플랫폼 PASS 앱을 기반으로 ‘PASS 전자고지 서비스’를 출시하고 공공과 금융기관 디지털 업무 영역 확대에 기여한다고 18일 밝혔다.

PASS 전자고지 서비스는 각종 공공 금융기관의 고지 문서를 PASS 앱을 통해 안전하고 편리하게 확인할 수 있도록 지원한다. 향후 수백 종 이상의 종이 문서를 전자고지 형태로 발송할 수 있게 구현할 예정이다.

PASS앱은 국내 3천800만 가입자가 이용하는 대표 인증 본인확인 플랫폼으로, 본인 명의의 스마트폰을 통한 안전한 고지 송달이 가능하다.

PASS 전자고지는 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 공식 인정받은 PASS 인증서를 통해 안전한 전자서명을 제공한다.

앱 메인 화면에서 전자고지 메뉴에 바로 접근할 수 있는 UI와 UX를 적용해 사용자 편의성을 높였다. 전자고지 목록 화면에서는 각 문서의 열람 기한을 한눈에 확인할 수 있도록 안내한다. 아울러, 발송한 전자고지를 열람하지 않은 이용자에게는 추가 알림을 보내 중요한 안내문을 놓치지 않도록 구현했다.

PASS는 본인확인과 인증 서비스를 제공하는 앱 특성상, 이용자 다수가 정보성 푸시 알림을 항상 ‘ON’ 상태로 유지하기에 전자고지 열람률을 높일 것으로 기대된다. 실제로 PASS 기반 ‘국민비서’ 서비스의 필수 고지 문서 열람률은 약 55%에 달한다.