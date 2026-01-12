금값, 또 최고치 경신…브레이크 없는 질주 '언제까지'

국제 금 가격이 11일(현지시간) 또 다시 사상 최고치를 경신했다고 블룸버그 등 외신들이 보도했다.

이날 금값이 폭등한 것은 도널드 트럼프 미국 행정부가 제롬 파월 연방준비제도(연준) 의장의 형사 기소 가능성을 거론한 것이 영향을 미친 것으로 분석된다. 이란에서 반정부 시위가 격화되며 지정학적 긴장이 고조되면서 안전자산 수요가 크게 늘어난 것도 호재로 작용했다.

국제 금값은 이날 한때 온스당 4천600달러를 넘어서면서 최고가를 경신했다. 은 가격 역시 급등세를 보이며 85달러에 근접했다.

사진=픽사베이

파월 의장 발언·중동 지역 긴장감 고조

파월 의장은 이날 미국 법무부가 연준 건물 개보수와 관련해 자신이 한 발언을 조사하기 위해 연준에 대배심 소환장을 발부했다고 밝혔다. 그는 이번 조사가 연준의 독립성을 훼손하려는 정치적 보복이라고 강하게 비판했다.

10일(현지시간) 열린 미국 연방준비제도 공개시장위원회(FOMC)에서 제롬 파월 연준의장이 발언하고 있다.(사진=연준 유튜브)

파월 의장은 “형사 기소 위협은 연준이 대통령의 선호가 아닌, 공익에 가장 부합한다고 판단되는 기준에 따라 금리를 결정한 결과”라며 “이번 사안은 연준이 향후에도 증거와 경제 여건에 따라 금리를 결정할 수 있을지, 아니면 통화정책이 정치적 압력과 협박에 좌우될지를 가르는 문제”라고 주장했다.

여기에 더해 이란에서 발생한 유혈 시위로 중동 지역 긴장이 고조되면서 금과 은 등 귀금속의 안전자산 매력은 더욱 부각되고 있다. 트럼프 대통령은 이날 이란과 관련해 여러 대응 옵션을 검토 중이라고 밝히는 한편, 북대서양조약기구(NATO) 동맹의 가치에 대해서도 의문을 제기했다.

블룸버그에 따르면 현재 12곳 이상의 자산운용사들이 금의 장기적인 투자 매력에 확신을 보이며, 금 투자 비중을 크게 줄이지 않겠다는 입장을 유지하고 있다.

싱가포르 소재 삭소 마켓츠의 차루 차나나 수석 투자 전략가는 “이는 현재 시장이 얼마나 많은 불확실성을 동시에 떠안고 있는지를 다시 한번 보여주는 사례”라고 평가했다.

은 가격도 약 6% 급등

은 가격도 이날 약 6% 급등하며 온스당 84.5898달러로 사상 최고치를 기록했다. 은 가격은 지난해 10월 이후 약 150% 급등했으며, 런던 현물 시장에서는 관세 우려로 미국 창고에 은이 집중되면서 공급 부족 현상이 이어지고 있다.

사진=뉴시스

피치 솔루션즈의 자회사 BMI는 12일 발표한 보고서에서 “투자 수요 증가로 인해 2026년까지 은 시장의 공급 부족이 지속될 것”이라며, 산업 수요 역시 실물 시장을 전례 없는 수준으로 압박하고 있다고 분석했다.

지난주 발표된 미국 고용 데이터는 추가 금리 인하에 대한 기대를 유지시키며 귀금속 가격을 지지했다. 시장에서는 연준이 하반기에 세 차례 연속 금리 인하를 단행한 데 이어, 올해 최소 두 차례 추가 인하에 나설 것으로 예상하고 있다.

관련기사

싱가포르 소재 필립 노바 증권의 프리얀카 사치데바 수석 시장 분석가는 “미국 노동시장 지표가 부진하게 나오면서 연준이 예상보다 더 이르고 공격적으로 금리를 인하할 것이라는 기대가 커지고 있다”며 “이는 실질 수익률을 낮추고 금과 같은 무수익 자산 보유의 기회비용을 줄이는 요인”이라고 설명했다.

한편 미국 대법원은 오는 14일 트럼프 대통령의 관세 정책과 관련한 다음 판결을 내릴 예정이다.