"비트코인 팔고, 금으로 갈아타라"…근거 따져보니

금과 은 가격이 연일 최고치를 기록하면서 비트코인에서 금으로 갈아 탈 시점이라는 주장이 힘을 얻고 있다고 야후파이낸스가 28일(이하 현지시간) 보도했다.

지난 26일 뉴욕상품거래소에서 금 선물 가격은 온스당 4천550달러를 돌파하며 최고치에 근접했다. 은 가격도 온스당 75달러를 넘어서며 연초 대비 150% 상승률을 기록했다. 백금과 구리 또한 올해 들어 사상 최고치를 경신했다.

사진=픽사베이

반면 암호화폐 시장은 전반적으로 약세를 면치 못하고 있다. 비트코인은 올해 들어 약 6% 하락한 상태다. 이더리움 역시 12% 하락할 것으로 예상된다.

금 강세론자 피터 쉬프 “비트코인, 오르지 않을 것”

미국 투자사 나벨리어 앤 어소시에이츠의 설립자 루이스 나벨리어는 최근 “금값이 약 70% 상승한 반면, 대부분의 암호화폐는 하락세를 보이고 있는 지금이야말로 암호화폐 투자자들이 금으로 이동할 때”라고 말했다. 그는 금 시장의 장점으로 ▲중앙은행의 지속적인 매입 ▲상대적으로 낮은 변동성 ▲개선된 유동성을 꼽았다

대표적인 암호화폐 비판론자이자 금 강세론자 피터 쉬프도 엑스(X)를 통해 "기술주가 상승할 때도비트코인이 오르지 않고, 금과 은이 오를 때도 오르지 않는다면, 언제 오를 것인가? 답은 '오르지 않을 것'"이라고 주장했다.

(사진=이미지투데이)

금과 은이 사상 최고치를 경신하는 가운데, 암호화폐 시장은 연말 기준 마이너스 수익률을 기록할 가능성이 제기되고 있다. 비트코인은 3개월 연속 하락 마감을 피하기 위해 고군분투 중이다. 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 우호적인 규제 환경과 월가의 암호화폐 도입 확대에도 불구하고, 2014년 이후 처음으로 주식 시장과 상반된 흐름을 보였다.

비트코인은 장기 보유자들이 매도하면서 시세 회복에 어려움을 겪었고, 강제 청산으로 인해 가격이 10월 최고치인 12만 6천 달러 부근에서 지난 26일 8만 7천 달러를 조금 넘는 수준까지 약 30% 하락했다.

일부 분석가 “비트코인, 1월 가격 반등 가능성 높다”

펀드스트랫의 디지털 자산 전략 책임자 션 패럴은 비트코인의 최근 흐름이 놀라운 일은 아니라고 평가했다. 그는 “산타 랠리는 보통 연말을 앞두고 투자자들이 손실 자산을 정리하고 수익 자산을 매수하는 과정에서 나타난다”며 “지난 몇 달간 부진했던 자산에 대해 많은 투자자들이 큰 위험을 감수하지 않으려는 분위기”라고 설명했다.

다만 그는 “장기 포트폴리오에 비트코인을 편입하려는 움직임이 이어지며 자금 유입이 늘어날 것으로 예상되는 만큼, 1월에는 가격 반등 가능성이 높다”며 “12월이 하락으로 마감하더라도 과거 사례를 보면 1월에는 상승 전환하는 경우가 많았다”고 덧붙였다.

야후파이낸스는 비트코인이 3개월 연속 하락 마감할 경우 이는 매우 드문 사례로, 지금까지 단 15차례만 발생했다고 지적했다.

관련기사

암호화폐 리서치 업체 10X리서치 역시 단기 반등 가능성을 언급했다. 10X리서치는 지난 26일 보고서에서 “약 30%의 가격 조정과 기술적 지표의 재설정이 이뤄진 만큼, 지금은 지속적인 반등을 시도하기에 적절한 시점일 수 있다”고 분석했다.

한편 월가 전략가들은 비트코인 가격 목표치를 잇달아 하향 조정하고 있다. 스탠다드차타드는 최근 연말 비트코인 목표가를 기존 20만 달러에서 10만 달러로 낮췄으며, 디지털 자산 책임자 제프 켄드릭은 2026년 목표가 역시 30만 달러에서 15만 달러로 대폭 하향 조정했다.