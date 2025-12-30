치솟던 금·은 가격, 돌연 폭락…왜?

최근 사상 최고치를 연이어 경신하던 금과 은의 가격이 급락하며 방향을 전환했다. 야후파이낸스 등 외신들은 29일(현지시간) 귀금속 시장에서 대규모 조정이 나타났다고 보도했다.

29일 금 현물 가격은 약 4.5% 하락해 온스당 4천340달러를 약간 웃도는 수준에 머물렀고, 은 현물 가격도 약 8% 가량 급락했다.

이와 같은 가격 하락은 시카고 상품거래소가 이날 실버 선물 1계약당 유지증거금을 약 2만5천 달러로 상향하면서 나타났다. 증거금 인상은 특히 높은 레버리지를 활용하는 투자자들이 추가 자금을 납입하거나 보유 포지션을 줄여야 함을 의미하기 때문에 강제 청산 압력으로 작용해 대규모 매도세를 촉발했다.

또, 그 동안의 가파른 상승에 대한 차익실현도 이번 급락세의 요인으로 지적됐다.

산업 수요가 많은 은, 공급 우려 커져

공급 측면에서 불확실성도 여전히 존재한다. 세계 3위 은 생산국인 중국이 내년 1월부터 수출 통제조치를 시행할 것으로 예상되며, 공급 우려가 커지고 있다. 여기에 지난해 10월 미국이 은을 핵심 광물로 지정함에 따라 향후 관세 부과나 무역 제한 조치가 도입될 수 있다는 관측도 제기됐다.

지난 주말 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 엑스(X)를 통해 은 가격 급등과 관련해 “이는 좋은 징조가 아니다. 은은 많은 산업 공정에 필요하다”고 언급한 바 있다. 비영리 무역 단체인 실버 인스티튜트에 따르면 전 세계 은 소비량의 약 60%는 산업용으로 사용된다. 은은 모든 금속 가운데 전기 전도성이 가장 뛰어나 태양광 패널, 데이터센터 서버 보드, 전기차 등 핵심 산업 분야에서 필수적인 소재로 활용되고 있다.

실버 인스티튜트 회장 겸 최고경영자(CEO) 마이클 디리엔조는 야후 파이낸스와의 인터뷰에서 "은은 전자제품과 컴퓨팅에 필수적인 요소며, 켜고 끄는 스위치가 있는 거의 모든 제품에 사용된다"고 밝혔다. 그는 또한 은 시장이 전 세계적으로 5년 연속 구조적인 공급 부족 상태에 놓여 있다고 지적했다.

최근 과열에 대한 경고도 나와

금과 은의 가격은 올해 들어 가파른 상승세를 보였다. 금 가격은 중앙은행들의 대규모 매입과 달러 약세에 힘입어 연초 대비 67% 상승했으며, 시장 규모가 작은 은은 산업용 수요 증가와 공급 부족 우려가 맞물리며 약 150% 급등했다.

다만 일부 전문가들은 이번 조정이 단기 변동을 넘어 추세 전환으로 이어질 가능성도 경고하고 있다. 한 분석가는 금과 은 가격이 이처럼 빠르게 상승했던 마지막 시점이 1979년이었다며, 당시에도 1980년 정점을 찍은 뒤 급락세가 나타났다고 지적했다.

블룸버그 인텔리전스의 수석 상품 전략가 마이크 맥글론 역시 최근 “가격이 이처럼 과열 국면에 접어들면 경계할 필요가 있다”며 “금에 대해 오랫동안 낙관적인 전망을 유지해 온 투자자들에게 가장 중요한 두 단어는 ‘이익 실현’”이라고 밝혔다.