케이스티파이, '마뗑킴' 협업 컬렉션 출시

글로벌 테크·라이프스타일 브랜드 케이스티파이는 K-패션 대표 브랜드 마뗑킴과 두 번째 협업 컬렉션을 출시한다고 12일 밝혔다.

마뗑킴은 2018년 설립된 한국 패션 브랜드다. 양사는 2023년 처음 협업을 진행했다.

이번 컬렉션에서는 '언박싱'이라는 주제로 새로운 디자인을 선보였다. 마뗑킴 로고를 라벨과 박스 테이프, 데님 요소에 배치해 시그니처 무드를 구현했다.

마뗑킴 x 케이스티파이 컬렉션 (사진=케이스티파이)

컬렉션은 총 7가지 디자인을 선보였다. 흰 종이가 찢어지며 은색 마뗑킴 로고가 드러나는 '마뗑킴 페이퍼 케이스'와 박스를 개봉했을 때 상자 안을 가득 채운 마뗑킴 의상을 보여주는 '마뗑킴 언박싱 케이스' 등이다.

관련기사

마뗑킴 언박싱 케이스는 2가지 디자인으로 출시되며, 이중 하나는 리테일 한정으로 국내 12개 케이스티파이 오프라인 스토어에서만 구매할 수 있다.

핵심 제품은 한정판 '마뗑킴 키체인 참'이다. 빈티지한 실버 체인에 5가지 커스텀 참을 달아 완성한 제품이다. 마뗑킴 페이퍼 케이스를 추가한 스페셜 세트로도 선보인다.