케이스티파이, '무라카미 다카시' 신제품 공개

글로벌 테크 라이프스타일 브랜드 케이스티파이는 일본 현대미술 작가 무라카미 다카시와 협업한 컬렉션 '플라워 블룸' 신규 한정판 제품군을 출시한다고 19일 밝혔다.

지난 10월 첫 공개된 컬렉션이 역대 최대 판매 실적을 기록한 데 이어, 이번 추가 라인업에도 소비자 관심이 집중되고 있다.

무라카미 다카시 X 케이스티파이 플라워 블룸 플라워 리플 폰케이스 (사진=케이스티파이)

대표 제품은 '플라워 리플 폰케이스' 블라인드 박스다. 블랙·블루·레드·핑크 색상과 함께 극소량 제작된 레인보우 케이스, 18K 골드 플레이트 케이스가 랜덤 포함된다. 시크릿 구성 요소를 담은 블라인드 박스 방식으로 컬렉터 취향을 강화했다.

이 외에도 ▲레인보우 카메라 링 적용 멀티 플라워 케이스 ▲플라워리안 이어버드 케이스 ▲5색상 실리콘 플라워 무선 충전기 ▲플라워 비즈 스트랩 ▲댕글러 블라인드 박스 등 다양한 액세서리가 새롭게 공개된다.

관련기사

여행용 캐리어 라인업 '케이스티파이 트래블'도 협업 디자인을 적용한 21인치 '리플 바운스 캐빈'을 5가지 색상으로 선보인다.

제품은 오는 21일부터 케이스티파이 공식 홈페이지와 도산 플래그십 스토어 등에서 구매할 수 있다.