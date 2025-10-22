케이스티파이, 그룹 라이즈 협업 제품 출시

글로벌 테크·라이프스타일 브랜드 케이스티파이는 글로벌 그룹 라이즈(RIIZE)와 협업한 라이즈 케이스티파이 컬렉션을 공식 출시한다고 22일 밝혔다.

이번 협업은 라이즈가 선보이는 첫 테크 액세서리 컬렉션이다.

라이즈 케이스티파이 컬렉션 (사진=케이스티파이)

컬렉션은 라이즈의 데뷔 싱글 '겟 어 기타' 앨범 요소를 활용한 콜라주 디자인을 비롯해, 라이즈의 다양한 앨범과 음악으로 함께한 서사를 재해석한 디자인들로 구성됐다.

멤버별 캐릭터를 디자인에 녹여낸 캐릭터 케이스, 팬들과 라이즈만의 메시지를 담을 수 있는 커스텀 케이스 등 디자인을 선보였다.

본 컬렉션은 폰케이스 외에도 에어팟 케이스, 스내피 그립 홀더, 맥세이프 카드지갑, 키체인 태그 등 다양한 제품군으로 구성됐다.

멤버별 캐릭터와 상징적인 아이템을 활용한 캐릭터 스페셜 비즈 스트랩도 온라인 단독 한정 출시됐다.