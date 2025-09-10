케이스티파이, 아이폰17 케이스 출시

케이스티파이는 애플 '아이폰17 시리즈' 테크 액세서리 라인업을 출시한다고 10일 밝혔다.

이번에 새롭게 출시하는 글레이즈 케이스는 내구성과 디자인을 모두 갖춘 프리미엄 케이스다. 총 50가지의 색상 옵션과 300여 가지 디자인 조합을 지원한다. 긁힘 방지용 글로시 백플레이트와 안티필 기술, 새로운 인쇄 공법을 적용했다. 1.5m 낙하 방지 성능, 군용 규격 수준의 보호력, 케이스티파이 듀오락 기술 등을 갖췄다.

임팩트 케이스는 새로운 듀오락 본딩 기술을 적용해 케이스의 들뜸 현상을 방지하고 더욱 견고해진 범퍼 결합력을 갖췄다. 강화된 결합 구조로 내구성을 한층 높였다. 2.5m 낙하 방지 성능 및 친환경 소재 에코샥 기술이 포함돼 군용 규격 4배 수준의 보호력을 제공한다.

케이스티파이 아이폰17 케이스 (사진=케이스티파이)

임팩트 클리어 케이스는 UV 차단 소재를 사용해 자외선은 물론 커피, 와인과 같은 일상에서 발생할 수 있는 얼룩의 착색으로부터 케이스를 보호한다. 아이폰17 디자인이 더욱 부각되도록 설계됐다. 군용 규격 3배 수준의 보호력과 2m 낙하 방지 성능을 제공한다.

바운스 케이스는 강화된 바운스 코너 디자인과 독자적 기술인 테스락 디자인을 적용해 6.5m 낙하 방지 성능 및 군용 규격 7배 수준 내구성을 구현했다. 듀오락 기술로 더욱 안정적인 핏을 제공하며, 다양한 스트랩, 카라비너, 키링과 호환돼 기능성과 스타일을 동시에 만족시킨다.

미러 케이스와 리플 케이스도 포함됐다. 미러 케이스는 반사 기능과 1.5m 낙하 방지 성능을 갖췄으며, 리플 케이스는 오트, 프림로즈 핑크, 블랙, 화이트 네 가지 색상으로 출시된다. 부드러운 프리미엄 실리콘 소재에 원형 텍스처를 적용한 리플 케이스는 2m 낙하 방지 성능과 맥세이프 호환성을 제공한다.

맥세이프 스내피 액세서리 또한 새롭게 선보인다. 바이오베지 소재로 제작된 블랙, 탄 색상의 맥세이프 지갑과 다양한 맥세이프 그립 스탠드도 라인업에 포함됐다. 유틸리티 스트랩 및 로프 크로스바디 스트랩 등 새로운 스트랩과 참은 색상과 질감 선택 폭을 한층 넓혀, 사용자의 스타일과 취향에 맞춘 다양한 조합이 가능하다.

국내 한정 블랙색상 하트 폰 팔찌, 맥세이프 그립홀더 등도 출시된다.