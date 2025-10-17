케이스티파이, 충청권 첫 매장 열어

테크 액세서리 브랜드 케이스티파이는 충청 지역 최초 오프라인 스토어 '케이스티파이 스튜디오 대전신세계 아트 앤 사이언스'를 열었다고 17일 밝혔다.

케이스티파이 대전은 대전신세계 아트 앤 사이언스 6층에 자리해 충청 지역 고객과 보다 가깝게 만나며 새로운 오프라인 경험을 제공한다.

케이스티파이 스튜디오 대전신세계 아트 앤 스페이스 전경 (사진=케이스티파이)

케이스티파이 대전에서는 서울 외 지역 최초로 케이스티파이 트래블 라인 제품을 만나 볼 수 있다. 케이스티파이 트래블 라인은 개성을 살려 수천가지 조합의 커스텀이 가능한 맞춤형 여행용 캐리어 컬렉션이다.

대전 프로야구단 '한화 이글스' 디자인을 포함한 KBOx케이스티파이 컬렉션 등 다양한 야구 관련 디자인 케이스와 유쾌한 빵 디자인 케이스도 준비했다.

신규 오픈을 기념해 한화 이글스 케이스 구매 고객에게는 KBO 와펜세트를 증정하는 등 고객 혜택도 마련했다.

케이스티파이 관계자는 "케이스티파이 대전은 충청권 첫 오프라인 스토어이자, 지역 고객과의 직접적인 소통을 강화하기 위한 새로운 거점"이라고 말했다.

한편 전세계 50여 곳 이상 오프라인 스토어를 운영 중인 케이스티파이는 서울 포함 부천, 대구, 부산, 수원 등 지역 매장을 확장하고 있다.