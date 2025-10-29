케이스티파이, 메종키츠네 협업 컬렉션 공개

글로벌 테크-라이프스타일 브랜드 케이스티파이는 프랑스 컨템포러리 패션 브랜드 메종키츠네와 세 번째로 협업한 FW 2025 컬렉션을 공개한다고 29일 밝혔다.

이번 컬렉션은 메종키츠네를 대표하는 여우 로고가 겨울철 따뜻한 색감으로 케이스티파이 주요 제품군에 적용됐다.

메종키츠네 x 케이스티파이 FW 2025 컬렉션 (사진=케이스티파이)

총 5가지 시즌 컬러 위에 여우 로고가 센터에 자리한 클래식한 디자인과 다양한 포즈의 여우가 경쾌하게 배치된 스티커 디자인 케이스 등 다양한 옵션을 제공한다.

올 오버 폭스 프린트 스티커 스타일 케이스는 70년대 레트로 무드에서 영감을 받아 키츠네 특유의 시그니처 무드를 재해석해 젊은 에너지와 역동적인 이미지를 강조했다.

파란 체크 패턴 위에 회색 여우를 구현한 익스클루시브 블루 체크 디자인은 오프라인 스토어에서만 단독으로 판매한다.

컬렉션은 아이폰 12부터 17 시리즈, 갤럭시S 시리즈, 갤럭시Z 폴더블 시리즈 기종을 지원한다. 폰케이스 외에도 다양한 테크 액세서리 제품군도 선보인다.