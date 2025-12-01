케이스티파이, 여행용 '바운스 캐리어' 신규 컬러 출시

글로벌 테크·라이프스타일 브랜드 케이스티파이는 여행용 캐리어 라인 '트래블'의 대표 제품 '바운스 캐리어'에 신규 색상 '글로시 프림로즈 핑크'를 출시했다고 1일 밝혔다.

신제품은 21인치 기내용 '바운스 캐빈'과 29인치 체크인용 '바운스 트렁크'에 핑크 컬러와 유광 하드 커버를 적용했다. 레오파드·지브라·리본·체리·도트 등 다양한 패턴과 텍스트 커스텀 시스템을 추가했다.

케이스티파이 글로시 프림로즈 핑크 바운스 캐리어 (사진=케이스티파이)

케이스티파이는 캐리어 내부 정리를 돕는 '커뮤터 테크 파우치'도 함께 공개했다. 생활 방수·충격 방지 기능을 갖춘 파우치는 매트 블랙·체리 레드·코발트 블루 등 컬러와 텍스트 커스텀 옵션을 제공한다.

출시 기념으로 테크 파우치·33W 고속 충전기·USB-C 케이블 구성의 번들을 공식 온라인몰에서 한정 판매한다.

바운스 캐리어는 초경량 폴리카보네이트 소재, 항공기 등급 알루미늄 핸들, TSA 잠금장치, 에어태그 포켓 등 기능성을 갖췄다. 혹한 테스트를 포함한 강도 시험을 통과했다.

새로운 프림로즈 핑크 컬러 캐리어와 커뮤터 테크 파우치는 12월 1일부터 케이스티파이 공식 웹사이트 및 도산 플래그십 스토어 등 국내 일부 오프라인 매장에서 판매된다.