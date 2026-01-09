팀 쿡, 작년 수입 1080억원…내역 봤더니

애플을 이끌고 있는 팀 쿡 최고경영자(CEO)의 지난 해 수입이 전년에 비해 다소 줄어든 것으로 나타났다.

팀 쿡 CEO는 2025년 총 7천430만 달러(약 1천80억원)을 벌어들인 것으로 집계됐다고 맥루머스가 8일(현지시간) 애플의 주주총회 제출 자료를 인용 보도했다.

이 같은 수치는 2024년 팀 쿡의 수입인 7천460만 달러에 비해 소폭 감소한 것이다.

팀 쿡 애플 CEO (사진=지디넷코리아 DB)

쿡은 지난 해 연봉 300만 달러와 주식 보상 5천750만 달러, 실적 기반 보너스 1천200만 달러가 포함됐다.

보험료와 전용기 이용 같은 기타 보상액 1천760만 달러였다. 팀 쿡은 출장이나 개인 여행 때 안전을 위해 전용기를 이용하도록 돼 있다.