팀 쿡 닮은 라부부 인형 화제.."아이폰17 프로 들었다"

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)를 닮은 라부부 인형이 공개돼 화제가 되고 있다.
팀 쿡 CEO가 중국 상하이를 방문해 세계적인 인기를 얻고 있는 인형 '라부부'를 만든 팝마트 CEO 왕닝과 홍콩 출신 라부부 디자이너 룽카싱을 만났다고 맥루머스 등 외신들이 14일(현지시간) 보도했다.
팀 쿡은 웨이보를 통해 룽카싱이 애플 펜슬로 아이패드 프로에서 캐릭터를 스케치하는 모습을 시연했다고 밝혔다.
이 자리에서 룽카싱은 팀 쿡을 모델로 한 라부부 인형을 선물했다. 이 인형은 흰색 털에 안경, 검은색 청바지, 파란색 셔츠, 스니커즈, 작은 아이폰 17을 특징으로 한다.
쿡은 “라부부가 이제 오렌지 색상의 새로운 아이폰17 프로를 갖게 됐다"고 밝혔다.
관련기사
- ‘라부부’ 품은 명품…한정판 협업으로 Z세대 공략2025.09.25
- 라부부 열풍 식나…팝마트 주가 4월 이후 최대 하락2025.09.16
- 中 팝마트, 상반기 순이익 400% 신장…"라부부 덕"2025.08.20
- 애플, 드디어 中서 아이폰 에어 출시...eSIM 폰 통할까2025.10.14
라부부는 중국 토이 브랜드 팝마트의 대표 캐릭터로 룽카싱이 만든 '더 몬스터즈(The Monsters)' 캐릭터 중 하나로 뾰족한 이빨 9개가 달린 작은 요정이다.
팝마트와 제휴해 랜덤 박스로 팔리는 캐릭터 인형으로 탄생하면서 전 세계적인 인기를 끌었다.