팀 쿡 닮은 라부부 인형 화제.."아이폰17 프로 들었다"

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)를 닮은 라부부 인형이 공개돼 화제가 되고 있다.

팀 쿡 CEO가 중국 상하이를 방문해 세계적인 인기를 얻고 있는 인형 '라부부'를 만든 팝마트 CEO 왕닝과 홍콩 출신 라부부 디자이너 룽카싱을 만났다고 맥루머스 등 외신들이 14일(현지시간) 보도했다.

팀 쿡을 모델로 한 라부부 인형 (출처=룽카싱 인스타그램 @kasinglung)

팀 쿡은 웨이보를 통해 룽카싱이 애플 펜슬로 아이패드 프로에서 캐릭터를 스케치하는 모습을 시연했다고 밝혔다.

이 자리에서 룽카싱은 팀 쿡을 모델로 한 라부부 인형을 선물했다. 이 인형은 흰색 털에 안경, 검은색 청바지, 파란색 셔츠, 스니커즈, 작은 아이폰 17을 특징으로 한다.

쿡은 “라부부가 이제 오렌지 색상의 새로운 아이폰17 프로를 갖게 됐다"고 밝혔다.

라부부 디자이너 룽카싱(왼쪽), 팀쿡 애플 CEO (가운데), 팝마트 CEO 왕닝 (출처=룽카싱 인스타그램 @kasinglung)

라부부는 중국 토이 브랜드 팝마트의 대표 캐릭터로 룽카싱이 만든 '더 몬스터즈(The Monsters)' 캐릭터 중 하나로 뾰족한 이빨 9개가 달린 작은 요정이다.

팝마트와 제휴해 랜덤 박스로 팔리는 캐릭터 인형으로 탄생하면서 전 세계적인 인기를 끌었다.