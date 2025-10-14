애플, 드디어 中서 아이폰 에어 출시...eSIM 폰 통할까

애플의 초슬림 스마트폰 ‘아이폰17 에어’가 드디어 중국에서도 출시된다고 나인투파이브맥 등 외신들이 13일(이하 현지시간) 보도했다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 웨이보를 통해 “아이폰 에어 출시 소식을 알려드리게 되어 기쁘다.다음 주에 출시된다"면서 "사전 예약은 이번 주 금요일인 17일부터 시작된다”고 밝혔다. 아이폰 에어 공식 출시일은 22일이 유력하다.

아이폰 에어 (사진=애플)

아이폰17에어는 eSIM 전용으로 설계된 애플의 첫 번째 스마트폰이다. 애플은 아이폰 에어에 물리 SIM 트레이를 제거해 얇은 기기 본체 안에 더 큰 배터리를 탑재할 수 있었다고 밝혔다.

하지만, 아이폰 에어의 eSIM 전용 디자인을 둘러싼 규제 문제로 중국 시장에서는 그 동안 출시되지 못했다. 아이폰 에어는 승인된 현지 통신사들의 eSIM을 통해서만 서비스될 것으로 예상된다. 차이나 모바일은 최근 중국에서 eSIM 서비스 개시 승인을 받았다고 밝혔다.

중국에서는 다른 나라와 달리 물리 SIM 카드가 더 흔하게 사용되고 있다. 따라서 중국 시장이 eSIM 전용 스마트폰에 어떻게 반응할지는 아직 불확실한 상태라고 외신들은 전했다.