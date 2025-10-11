접는 아이폰, ‘폴드’ 아니고 ‘울트라’…이유는?

애플이 내년에 출시할 최초의 폴더블 아이폰의 이름이 ‘아이폰 울트라’가 될 수 있다는 전망이 나왔다.

IT매체 나인투파이브맥은 최근 폴더블 아이폰이 최초의 ‘아이폰 울트라’ 모델이 될 수 있는 3가지 이유를 분석했다.

폴더블 아이폰 렌더링 (사진=애플인사이더)

1. 맥스 넘어서는 새로운 이름

폴더블 아이폰의 화면 크기는 차기 ‘아이폰18 프로 맥스’보다 더 클 것으로 예상된다. 이에 따라 ‘맥스’라는 명칭이 더 이상 ‘최대’를 의미하지 못하게 된다. 물론 애플의 제품명에 항상 논리적 일관성이 있는 것은 아니다. 예를 들어, ‘아이패드 에어’는 이름상 ‘아이패드 프로’보다 얇고 가벼워야 하지만 실제로는 그렇지 않다.

그럼에도 불구하고 애플은 대부분의 경우 명명 체계를 일정하게 유지해 왔다. 특히 M 시리즈 칩셋 라인업에서는 ‘맥스’보다 상위 성능을 지닌 ‘울트라’가 존재한다. M3 울트라는 M3 맥스보다 우수하며, 그 아래에 프로와 기본형이 위치한다.

나인투파이브맥은 애플이 오랫동안 최고급 모델로 내세워 온 ‘아이폰 프로 맥스’보다 더 진보된 제품임을 강조하기 위해 ‘아이폰 울트라’라는 명칭을 선택하는 것이 합리적이라고 분석했다.

2. '폴드'가 아닌 독자적 브랜드 전략

삼성이나 구글 등 경쟁사들이 ‘폴드’라는 이름을 통해 폴더블 스마트폰 시장을 선도해 왔지만, 애플은 타사의 명명 방식을 따르기보다 자신만의 용어를 사용하는 경향이 강하다.

‘비전 프로’가 대표적인 사례다. 애플은 이 제품을 홍보하면서 ‘VR 헤드셋’이라는 표현을 단 한 번도 사용하지 않았다. 대신 ‘공간 컴퓨터(Spatial Computer)’라는 새로운 개념으로 정의했다. 또, 자사 인공지능 기능 역시 단순히 ‘AI’가 아닌 ‘애플 인텔리전스(Apple Intelligence)’라는 독자적 명칭을 부여했다.

이러한 일관된 패턴을 감안할 때, 애플이 단순히 ‘아이폰 폴드’라는 이름을 채택할 가능성은 낮다. 오히려 새로운 혁신 제품임을 강조할 수 있는 ‘아이폰 울트라’라는 이름이 훨씬 자연스럽다는 게 매체의 분석이다.

3. ‘울트라’에 걸맞은 초고가 전략

오리지널 애플워치 울트라(좌측)와 애플워치 울트라2 (사진=씨넷)

가격 역시 ‘아이폰 울트라’ 명칭을 뒷받침하는 또 하나의 근거다. 애플워치 울트라는 2022년 799달러로 출시됐는데, 이는 일반 애플워치보다 약 400달러 더 비쌌다.

현재 루머에 따르면 폴더블 아이폰의 예상 가격은 2천 달러 이상으로, 현존 최고가 모델인 아이폰 17 프로 맥스(1천199달러)를 훨씬 웃돌 것으로 보인다.

따라서 애플이 이처럼 고가의 프리미엄 모델을 ‘울트라’라는 이름으로 차별화하려는 전략을 택할 가능성이 높다고 나인투파이브맥은 전했다.