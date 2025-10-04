아이폰17 초반 강세…"내년 18모델 기대감 더 커졌다"

애플이 최근 출시한 아이폰17 시리즈 판매가 호조를 보이고 있다고 IT매체 나인투파이브맥이 최근 보도했다.

미국 투자은행 모건스탠리는 최근 투자 보고서를 통해 아이폰17 시리즈 초반 판매량이 예상보다 강세를 보인다며, 240달러였던 애플 목표 주가를 298달러로 상향 조정했다.

아이폰17 프로 (사진=애플)

모건스탠리 분석가들은 "아이폰17은 당초 예상했던 것보다 다소 강세를 보이고 있다"며 "시장은 이미 이를 가격에 반영했지만, 향후 12개월 추정치는 여전히 긍정적인 흐름을 유지하고 있다"고 분석했다.

또 "아이폰17의 초기 강세 요인이 내년에 출시될 아이폰18 사이클에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다"고 덧붙였다.

아이폰 에어는 아직 중국에서 출시되지 않았기 때문에 글로벌 수요를 파악하기는 이른 상황이다. 하지만 아이폰17, 아이폰17 프로, 아이폰17 프로 맥스 생산은 곧 늘어날 것이라고 모건스탠리는 전망했다.

이어 "업그레이드가 필요한 노후 아이폰 사용자들과 폴더블 아이폰 출시, 내년에는 총 6개 새 아이폰이 공개되는 점을 고려하면 2027년 회계연도까지 아이폰 연간 매출이 한 자릿수 후반 대 성장률을 유지할 것"이라고 예상했다.

특히 모건스탠리는 애플의 인공지능(AI) 전략에 대한 불확실한 전망을 감안하더라도 이런 수준의 성장세가 가능할 것으로 내다봤다.

나인투파이브맥은 “AI 역량이나 부족 여부와 무관하게 아이폰18에 대한 판매 기대치를 높은 부분이 흥미롭다”고 평했다.

애플은 이달 말 분기 실적 보고서를 발표할 것으로 예정으로, 이를 통해 아이폰17 시리즈의 정확한 판매 현황을 파악할 수 있을 전망이다.