애플 주가를 보는 엇갈린 전망…왜?

지난 1년 동안 애플과 관련된 다양한 소식이 쏟아졌으나, 애플 주가는 같은 기간 28.42달러(약 12.5%) 오른 상태다.

IT매체 폰아레나는 1일(현지시간) 보도를 통해 현재 애플의 미래에 대해 긍정적으로 보는 분석가와 부정적으로 평가하는 분석가가 공존한다며 그 배경을 짚었다.

부정적인 소식 중 하나는 ‘애플 인텔리전스’가 아이폰 사용자에게 매끄럽고 유용한 인공지능(AI) 경험을 제공하지 못했다는 점이다. 하지만 테크 전문 매체 빅테크놀로지 설립자 알렉스 칸트로위치는 최근 CNBC와의 인터뷰에서 “애플의 AI 분야 발전 부진이 여전히 문제이나, 현재로서는 애플이 상황을 바꿔냈다”고 밝혔다.

그는 AI 분야에서의 성과 부족이 애플에게 오히려 긍정적으로 작용한다고 분석했다. 그는 “애플이 본래 뛰어난 휴대폰 제조업체이며, 올해 애플이 이뤄낸 개선이 아이폰17 시리즈의 주문 증가와 아이폰 에어 디자인에 대한 호평으로 나타나고 있다”고 평가했다.

이어 "사람들이 이 모델들을 선호하는 이유는 더 튼튼하고 배터리 수명이 더 길기 때문이다. 애플은 본연의 강점으로 돌아가 제품 자체에 집중하고 있으며, 이에 소비자들이 반응하고 있다.

지난 몇 년간 애플이 AI를 제대로 구현하지 못한다는 것은 여전히 문제지만, 애플이 스토리를 전환시켰고 사람들이 호응하고 있다. 뉴욕 뿐만 아니라 중국에서도 이 휴대폰을 사기 위해 줄을 서고 있는데, 이는 매우 중요한 사실"이라고 밝혔다.

반면 UBS 증권은 미국 내 아이폰 사용자의 기기 교체 주기가 최대 35개월로 늘어나면서 애플이 시가총액 1위의 자리를 엔비디아에 내줬다고 분석했다. 또, 글로벌 금융그룹 맥쿼리가 운용하는 투자 펀드 ‘맥쿼리 코어 주식 펀드’는 2025년 2분기 보고서에서 애플이 해당 분기에 S&P 500 지수 대비 부진한 성과를 기록했다고 지적하며 자산 포트폴리오에서 애플 비중을 50% 낮게 설정했다고 밝혔다.

이 펀드는 애플에 대해 "애플은 여전히 주목할 만한 장점과 강력한 재매수 의향을 가지고 있지만, 주요 제품들이 성숙 단계에 접어들면서 과거와 같은 성장률을 달성하지는 못하고 있다”고 평가했다.

폰아레나는 “월가에는 애플을 선호하는 분석가도 있고 그렇지 않은 이들도 있지만, 그럼에도 애플 주가는 사상 최고가에 불과 5.47달러(2.14%)만을 남겨두고 있다”고 전했다.