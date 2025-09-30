iOS 26.0.1 출시…"아이폰17, 통신·카메라 문제 해결"

애플이 29일(현지시간) iOS 26.0.1과 아이패드OS 26.0.1을 출시했다고 맥루머스 등 외신들이 보도했다.
이번 업데이트는 최근 출시된 iOS 26과 아이패드OS 26의 첫 번째 보완 업데이트로, 사용자는 설정→ 일반→ 소프트웨어 업데이트로 이동해 다운로드할 수 있다.
이번 업데이트는 ▲아이폰 에어, 아이폰17 프로에서 발생하던 카메라 촬영 오류 ▲아이폰17 시리즈 일부 모델의 통신·와이파이 연결 문제 ▲아이콘 색상 표시 오류 등을 수정했다.
또, 아이패드OS 26.0.1에서는 떠 있는 키보드의 위치가 예기치 않게 바뀌는 버그도 함께 해결됐다.
관련기사
- "아이폰17, 애플 인텔리전스 다운로드 오류"…품질 관리 도마 위2025.09.29
- "아이폰17 건너뛸까 말까"…주목되는 아이폰18 신기능 3가지2025.09.26
- iOS 26.1 첫 번째 베타 출시…'한국어'도 에어팟 실시간 번역2025.09.23
- iOS26 리퀴드 글래스 디자인 어때요?...찬반 팽팽2025.09.18