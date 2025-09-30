iOS 26.0.1 출시…"아이폰17, 통신·카메라 문제 해결"

애플이 29일(현지시간) iOS 26.0.1과 아이패드OS 26.0.1을 출시했다고 맥루머스 등 외신들이 보도했다.

이번 업데이트는 최근 출시된 iOS 26과 아이패드OS 26의 첫 번째 보완 업데이트로, 사용자는 설정→ 일반→ 소프트웨어 업데이트로 이동해 다운로드할 수 있다.

애플은 iOS 26에서 새롭게 리퀴드 글래스 디자인을 도입했다. (출처=애플)

이번 업데이트는 ▲아이폰 에어, 아이폰17 프로에서 발생하던 카메라 촬영 오류 ▲아이폰17 시리즈 일부 모델의 통신·와이파이 연결 문제 ▲아이콘 색상 표시 오류 등을 수정했다.

또, 아이패드OS 26.0.1에서는 떠 있는 키보드의 위치가 예기치 않게 바뀌는 버그도 함께 해결됐다.