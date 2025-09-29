"아이폰17, 애플 인텔리전스 다운로드 오류"…품질 관리 도마 위

일부 아이폰17 사용자들이 인공지능(AI) 기능 ‘애플 인텔리전스’를 다운로드하지 못하는 버그를 겪고 있다고 폰아레나, 맥루머스 등 외신들이 최근 보도했다.
아이폰17 시리즈를 구매한 후 직접 사용해 본 여러 사용자들은 AI 기능이 기기에 설치돼 있음에도 전혀 작동하지 않는다고 전했다.
일부 사용자는 애플 인텔리전스가 완전히 다운로드되지 않는 문제를 겪고 있다고 밝혔다. 이로 인해 젠모지, 이미지플레이그라운드, 쓰기 도구 등의 주요 기능에 접근할 수 없는 상태다.
이번 문제는 ▲아이폰17 ▲아이폰17프로 ▲아이폰17 프로 맥스 ▲아이폰 에어 등 주요 모델에서 발생하는 것으로 알려졌다. 해당 문제를 경험한 두 명의 사용자에 따르면, 애플 측이 이미 문제를 인지하고 있으며 곧 버그 수정에 나설 계획이라고 밝혔다.
폰아레나는 또 다른 문제로 현재 아이폰17 시리즈 전반에서 통신사와 무관하게 발생하는 셀룰러 연결 오류와 새 알루미늄 소재를 적용한 아이폰17 프로 모델의 긁힘 문제를 지적했다. 해당 매체는 “이는 최근 몇 년간 애플의 소프트웨어 업그레이드와 품질 관리가 저하됐다는 것을 보여주는 것”이라고 평했다.